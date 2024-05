Encanamento entupido

Refrigerante desentope tubulação? Saiba mitos e verdades sobre encanamentos

O uso de alguns produtos pode danificar e até mesmo corroer as tubulações. O ideal é acionar um profissional habilitado

Os encanamentos são responsáveis por garantir o transporte dos fluidos para as residências e para a estação de tratamento de esgoto. (Shutterstock)

Os encanamentos são estruturas muito importantes na construção civil. São eles que abastecem as torneiras e destinam os fluidos para a rede de esgoto. Porém, quando o vaso ou a pia entope, é comum a utilização de desentupidores mecânicos, produtos químicos e até mesmo refrigerante.

Mas nem todos esses materiais são adequados para resolver o problema. Por isso, é importante saber o que pode ou não na hora de desobstruir os encanamentos.

Por que as tubulações entopem?

Tudo começa com o projeto da construção. Segundo Giuliano Battisti, engenheiro civil e gerente de relacionamento institucional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), os projetos, ao serem elaborados, devem considerar a real utilização do imóvel:

“Às vezes, um edifício projetado para ser residencial, acaba sendo utilizado para atividade comercial, como bares e restaurantes, e isso influencia na utilização das tubulações”, afirma o especialista.

Além disso, existem normas que o projeto da tubulação deve seguir. “A tubulação tem que respeitar as normas em relação ao diâmetro e as curvas que ela vai fazer. Tem que ser uma curvatura leve, não uma curva de 90 graus, por exemplo” conclui o engenheiro.

Conheça os mitos e verdades sobre o entupimento dos encanamentos:

1. Borra de café entope a tubulação

Verdade. Quando descartada na pia, a borra de café se junta a outros resíduos alimentares e à gordura, o que influencia a obstrução dos encanamentos. Já nos banheiros, são os cabelos e brincos que caem nos ralos, e absorventes e preservativos, quando descartados no vaso, que contribuem para entupir as tubulações.

2. Refrigerante à base de cola desentope a pia

Mito. Apesar de ser um método bastante conhecido, refrigerante à base de cola não tem a capacidade de desentupir encanamentos. Essa ideia surgiu pela presença de uma substância nos refrigerantes que também existe em produtos de limpeza.

O "ácido fosfórico" é a substância responsável por atribuir um sabor ácido às bebidas, além de servir como conservante. O produto também é utilizada na indústria farmacêutica e em produtos de limpeza, porém, com uma concentração muito superior à dos refrigerantes.

3. Desentupidores mecânicos são uma boa alternativa para desobstruir vasos

Verdade. Os desentupidores mecânicos podem ser utilizados, uma vez que não danificam as tubulações nem produzem reações químicas dentro dos encanamentos. Porém, em alguns casos, eles não são suficientes para desobstruir tubulações, sendo necessário o auxílio de um bombeiro hidráulico.

4. Produtos químicos como soda cáustica são a opção ideal para desobstruir encanamentos

Mito. A soda cáustica e outros produtos químicos são altamente corrosivos, causando danos às tubulações e ao meio ambiente. Além disso, o produto é tóxico e pode causar queimaduras quando entra em contato com a pele. Por isso, estes materiais devem ser evitados.

O gerente de produtos da Amanco Wavin Ricardo Faulin destaca uma solução caseira para ajudar a desentupir encanamentos: “uma alternativa de manutenção é o despejo regular de água morna com detergente nos ralos e pias. Para entupimentos graves, o ideal é contar com o auxílio de serviços especializados”, destaca.

5. Uma manutenção inadequada dos encanamentos pode causar danos à estrutura do imóvel

Verdade. Geralmente, as tubulações ficam próximas da estrutura do imóvel. Por isso, se ocorrer algum vazamento decorrente de uma manutenção inadequada ou por danos causados com a utilização de produtos indevidos, a estrutura também pode ser afetada.

Nesse caso, a umidade provocada pelo vazamento representa um risco para a estrutura, danificando, inclusive, o gesso, por exemplo.

Em caso de entupimentos graves, o ideal é contratar uma empresa especializada em manutenções hidráulicas que tenha um responsável técnico. É o que a fisioterapeuta Fabíola Batista fez:

“Quando eu não consigo desentupir com aqueles desentupidores que encontramos fácil em lojas de utilidades domésticas, eu recorro a um bombeiro hidráulico. Faz toda a diferença. O trabalho é mais rápido e eficiente”, conclui.

Ao procurar um imóvel, como verificar as tubulações corretamente?

É importante verificar o projeto hidrossanitário do imóvel, elaborado por um engenheiro civil. Nele, é possível visualizar figuras com legendas que descrevem as tubulações. O projeto deve estar acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), documento que garante que os encanamentos seguem todas as normas necessárias.

