Homem é condenado a 44 anos de prisão por matar a ex e a mãe dela em Vila Velha

Adenilton de Jesus Nascimento dos Santos foi condenado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado da ex-sogra e triplamente qualificado da ex-companheira; crime aconteceu em novembro de 2021

Adenilton de Jesus Nascimento dos Santos, de 29 anos, foi condenado a 44 anos de prisão, pelo feminicídio da ex-companheira e pelo assassinato da ex-sogra, em 2021 , em Vila Velha. Ele, que foi preso dias após as mortes e se encontra encarcerado desde então, cumprirá a pena inicialmente em regime fechado. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (31), no Fórum de Vila Velha.

Diante das circunstâncias, Santos foi condenado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima) da ex-sogra e triplamente qualificado (feminicídio por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima) da ex-companheira.

MPES quer aumento da pena

O Promotor de Justiça que representou o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) no Júri considerou a pena insuficiente diante dos crimes cometidos e já recorreu da decisão, requerendo uma pena maior para o réu.

O que diz a defesa

Relembre o crime

Testemunhas relataram à reportagem que mãe e filha foram assassinadas porque o suspeito não aceitava o término da relação com a jovem. As vítimas moravam a cerca de três quilômetros de distância uma da outra. Primeiro, o executor tirou a vida de Silvanete, em Zumbi dos Palmares e, na sequência, em questão de minutos, foi até Jardim Marilândia e também executou Karina a tiros.

Karina, com quem o suspeito tem uma filha – que tinha apenas um ano na data do crime –, foi morta em seu local de trabalho, uma empresa de reciclagem — onde sua mãe também trabalhava. O dono do local, que preferiu não ser identificado, afirmou à reportagem, no dia do crime, que o homem chegou de motocicleta ao estabelecimento.