Polícia prende homem acusado de abusar sexualmente de filha e enteada no ES

De acordo com o delegado responsável pelo caso, uma das vítimas declarou ter sido abusada dos 6 aos 13 anos

Um homem de 45 anos acusado de abusar sexualmente da filha e da enteada foi preso na tarde da última terça-feira (30) durante uma operação policial realizada na cidade de Pinheiros , no Norte do Espírito Santo . Contra o indivíduo, que não teve a identidade revelada, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca do município por abuso sexual.

Ainda segundo o titular da Delegacia de Pinheiros, recentemente, uma das vítimas compartilhou os fatos com familiares. "Isso encorajou a vítima maior de idade a também contar sobre os abusos. Dessa forma, juntamente com o Conselho Tutelar do município, iniciamos as primeiras diligências e representamos pela prisão do investigado", disse o delegado.