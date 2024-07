Granadas são detonadas no bairro Planalto Serrano na Serra

Os artefatos foram deixados por um homem, que fugiu do local após a chegada da polícia, que apurava a denúncia de que havia pessoas traficando, armadas, naquela região

Duas granadas foram detonadas pela equipe especializada do Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar no bairro Planalto Serrano, na Serra. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (29).

Os explosivos foram deixados por um homem, que fugiu do local após a chegada das equipes, que apuraram uma denúncia de que havia pessoas traficando, armadas, naquela região. As informações constam no boletim da PM.