Norte do Estado

Casal é preso suspeito de executar jovem em Aracruz

Segundo as investigações, mulher detida era ex-namorada da vítima Gustavo Dantas; rapaz de 27 anos foi assassinado a tiros após sair de uma festa

Sacha Rocha dos Passos e Bruno Eduardo da Silva Moreira foram presos no litoral de Aracruz. (Divulgação)

Foi preso no final da noite desta terça-feira (30) em Itaparica, litoral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, o casal suspeito de envolvimento na morte de Gustavo Dantas, de 27 anos. Bruno Eduardo da Silva Moreira e Sacha Rocha dos Passos tinham mandados de prisão temporária em aberto e foram localizados pela Polícia Civil em uma casa. A mulher, segundo as investigações, era ex-namorada da vítima.

O crime ocorreu no último dia 21. A vítima foi urinar em uma rua lateral no bairro Bela Vista, em Aracruz, após sair de uma festa, quando foi surpreendida.

Segundo o delegado André Jaretta, titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, responsável pelas investigações, os suspeitos teriam encarado e observado o rapaz fixamente durante a festa. Depois, eles chegaram de carro ao local onde a vítima estava urinando. O veículo era dirigido por Sacha. Bruno desceu do automóvel, armado, e atirou contra Gustavo. Em seguida, os dois fugiram.

"A vítima é ex-namorado da mulher presa, e o término foi conturbado, com relatos de agressão no inquérito. Após o término, a vítima seguiu sua vida e a mulher começou a namorar o indivíduo preso junto com ela. Durante uma festa, o casal encarou a vítima, que ignorou os olhares. No final da festa, quando a vítima estava indo embora, o casal se aproximou de carro e o homem efetuou disparos contra Gustavo", disse Jaretta.

Depois de identificarem o casal, equipes da Polícia Civil e Polícia Militar montaram um cerco na casa em que os dois estavam. Após vários minutos em campana, Bruno foi visto na janela do quarto do casal. Ao ver os agentes, já se rendeu, dizendo: "Perdi!" Em seguida, chamou por Sacha, que estava deitada.

Gustavo Dantas, jovem de 27 anos morto a tiros em via pública em Aracruz. (Redes Sociais)

Os policiais entraram no imóvel e informaram sobre os mandados de prisão. Quando perguntado sobre onde estava a arma utilizada no crime, o casal deu versões diferentes. Bruno disse que a vendeu. Já Sacha relatou que teria jogado em um matagal. Em seguida, os dois foram levados até a Delegacia Regional de Aracruz.

Relembre o crime

Gustavo Dantas foi morto a tiros em Aracruz, Norte do Espírito Santo, na madrugada do dia 21 de julho de 2024. De acordo com a Polícia Militar, a vítima saía de uma festa no bairro Bela Vista e parou o veículo em uma rua lateral para urinar, quando um carro se aproximou e um homem disparou várias vezes.

Segundo familiares, o jovem estava com o irmão e a cunhada no momento do crime, e tinha parado atrás de um caminhão antes de ser alvo dos tiros.

