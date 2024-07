Norte do ES

Suspeitos de matar homem encontrado em represa de Ponto Belo são presos

De acordo com as investigações, Zilmar Almeida Costa foi assassinado a pauladas e deixado em uma estrada; no dia seguinte, criminosos jogaram o corpo da vítima na água

2 min de leitura min de leitura

Represa onde corpo de vítima foi encontrado na zona rural de Ponto Belo. (Leitor | A Gazeta)

As prisões aconteceram no distrito de Itamira, na mesma cidade, em uma operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil. Segundo o delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Ponto Belo, as investigações mostraram que Zilmar foi morto a pauladas na noite de sexta-feira (26).

Os suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, teriam deixado o corpo na beira de uma estrada de chão naquele dia. Ainda de acordo com o delegado, no sábado (27), os criminosos retornaram ao local e transportaram o cadáver em um carro até a represa. Lá, o amarraram ao toco de madeira e jogaram na água.

Apesar da tentativa de fazer com o que corpo afundasse, pessoas que estavam na margem viram quando o cadáver boiou e acionaram a polícia no domingo (30). “Assim que soubemos da possibilidade de se tratar de homicídio, as equipes foram em campo e descobriram a autoria do crime. Fizemos um trabalho integrado com o Ministério Público e com o Judiciário, objetivando as prisões dos envolvidos e saber de mais detalhes do crime. Foi um crime bárbaro e covarde”, disse o delegado.

Conforme Mota, os suspeitos serão indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O homem de 42 anos também foi autuado em flagrante por adulteração de veículo. Além disso, o carro utilizado no transporte do corpo da vítima foi apreendido.

Os presos foram encaminhados ao plantão da 17ª Delegacia Regional em Nova Venécia e depois serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta