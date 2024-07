Tristeza

"Recebi a notícia pelo meu neto", diz mãe de mulher morta pelo companheiro em São Roque

Tereza Schimid lamentou a morte da filha e pediu por justiça. Companheiro de Andreia confessou o crime à PM e foi hospitalizado

Segundo família, Andreia queria se separar do companheiro. (Reprodução/Redes Sociais)

“A Andreia era uma filha maravilhosa, que eu sempre amei. Estou triste por acontecer isso com ela. Recebi a notícia do meu neto, que me ligou às 5h”, disse Tereza Schimid, mãe de Andreia Schimid, de 35 anos, morta a tiros dentro de casa na localidade de São Dalmácio, na zona rural de São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo. O principal suspeito é o companheiro dela, que depois tentou tirar a própria vida. De acordo com a família, o filho da vítima, de 17 anos, presenciou tudo.

Tereza acredita que Andreia foi morta porque queria se separar do parceiro, que não aceitava a separação. A vítima já tinha rompido com ele há cerca de três anos, mas voltou depois que ele ameaçou ela e também a família, contou Tereza.

“Ele tinha muito ciúmes dela. Ela não tinha prazer na vida dela com ele, então ela decidiu separar. Disse que ia sair e deixar ele com tudo que tinham., mas ele nunca aceitou. Eles já tinham se separado antes. Ela voltou para porque ele botou medo em todo mundo. Ameaçou matar ela e nós, a família. Ela viveu ainda mais três anos com ele”, lamentou a mãe.

Andreia guardava em casa uma maleta com valor de R$ 28 mil, dinheiro que ela administrava. Segundo Tereza, a filha chegou a entregar o material para o neto, mas ele precisou sair correndo, com medo do pai. “Ela deu para o filho, ele pegou a maleta e colocou em cima da cama e saiu correndo. Ela falou ‘corre que ele vai te matar’. Ele ia matar o filho também, mas o menino correu”, afirmou.

A vida da gente, só Deus. O coração dói, fica despedaçado. Se ele viver, eu quero justiça. Ele vai ficar preso. Não tenho mais minha filha, não sei mais o que vai ser da minha vida. Eu estou doente aqui e ela com toda a saúde foi embora Tereza Schimid • Mãe da vítima

Como aconteceu o crime

Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta das 5h50. Eles chegaram na casa, com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), e viram o homem sentado com a arma na mão. Ele estava transtornado e dizia que iria atentar contra a própria vida. Os agentes conversaram com ele por cerca de 30 minutos, tentando convencê-lo a se entregar.

Em certo momento, da janela do quarto onde o homem estava, a equipe conseguiu ver o corpo da mulher caído no chão. Ela tinha uma perfuração na nuca e outra no abdômen. Foi aí que um policial utilizou um taser (arma de eletrochoque), para imobilizar o suspeito.

Em seguida, foi possível ter acesso ao imóvel. Foi constatada que Andreia não tinha mais sinais vitais. Já o homem estava com ferimento de perfuração por arma de fogo. Em conversa com os policiais, ele confessou ter matado a própria esposa. O suspeito foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Sílvio Avidos, em Colatina.

Em nota, na manhã desta quarta-feira (31), a Polícia Civil informou que o suspeito, de 37 anos, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado cometido com recurso que impossibilite ou torne impossível a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). "Ele será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica", finalizou a corporação.

