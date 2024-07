Suspeito de estuprar crianças e adolescentes é preso no Sul do ES

De acordo com a Polícia Civil, homem também é investigado pela divulgação de fotos e vídeos com conteúdo de abuso sexual contra menores de idade

Um homem de 19 anos foi preso, na última segunda-feira (29), suspeito de estupro de vulnerável em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado por praticar os crimes contra quatro meninos com idades de 9, 10, 12 e 14 anos. Os abusos ocorreram em um quarto onde o homem dormia, cedido por uma igreja.