Suspeito é baleado durante confronto com a PM em Vitória

Durante a ação, a PM apreendeu uma pistola, drogas, dinheiro e anotações da contabilidade do tráfico; jovem foi autuado por tentativa de homicídio e tráfico de drogas

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:53

Material apreendido após confronto com criminosos no Morro da Floresta, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um jovem, identificado como Rhallyson Araújo Vieira, de 19 anos, foi baleado no tornozelo durante um confronto com policiais militares na manhã de terça-feira (12), no bairro Gurigica, em Vitória.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, por volta das 11h de terça-feira (12), uma equipe realizava patrulhamento na região do Morro da Floresta — área sob influência de facção criminosa, com intenso tráfico de drogas, fornecimento de armas e frequentes confrontos com rivais. A operação foi dividida em duas patrulhas a pé, visando impedir possíveis fugas e localizar indivíduos ligados à organização criminosa, especialmente em um trecho da Escadaria Cabo Paraíba conhecido pelos criminosos como “Amazonas”.

Durante o deslocamento em direção à escadaria, uma das equipes se deparou com cerca de seis homens armados. Ao se aproximarem, alguns deles começaram a atirar contra os militares, que revidaram. Os suspeitos fugiram para uma área onde estava a segunda patrulha da PM.

Essa segunda equipe também encontrou os criminosos em tentativa de fuga. Ao avistarem os policiais, os homens voltaram a disparar. Os militares revidaram e avançaram, seguindo um rastro de sangue encontrado no local. Logo em seguida, localizaram Rhallyson caído, com um ferimento no tornozelo direito, ao lado de uma pistola e de uma sacola com drogas.

Ele foi socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e, após atendimento médico, conduzido à Delegacia Regional de Vitória. Segundo a PM, durante a retirada do suspeito do bairro, populares hostilizaram os militares e tentaram impedir a ação policial.

Na sacola apreendida com Rhallyson, os policiais encontraram:

69 pinos de crack;

3 buchas de maconha;

52 pinos de cocaína;

22 unidade de haxixe;

35 pinos de haxixe;

4 frascos de Black Lança;

R$ 57,50 em espécie;

1 folha de anotações da contabilidade do tráfico local.

Rhallyson foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança pública no exercício da função, com uso de arma de fogo, e por tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Segundo a Polícia Civil, a pistola apreendida será enviada ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica (PCIES), junto com as munições. Já as drogas serão encaminhadas ao Laboratório de Química Forense da Polícia Científica, para análise e posterior incineração.

