Perseguição a motociclista termina em acidente com viatura da PM no ES

PM disse que condutor da moto fazia manobras perigosas pelas ruas e não obedeceu à ordem de parada; durante a fuga do suspeito, um carro atingiu a viatura da corporação

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:36

Uma perseguição policial a um motociclista terminou em acidente no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (12). A Polícia Militar disse que o piloto da moto fazia manobras perigosas pelas ruas e não obedeceu à ordem de parada. Durante a fuga do suspeito, um carro atingiu a viatura da Polícia Militar.

A PM informou que o motociclista foi flagrado fazendo manobras de zigue-zague  na rua, causando risco para os pedestres, e ignorou quando policiais pediram que ele parasse, iniciando uma fuga em alta velocidade. O indivíduo transitou na contramão em uma via de sentido único, quase atropelando uma pessoa.

Em um cruzamento, um Volkswagen Gol acabou atingindo a viatura da Polícia Militar, que foi arremessada contra uma árvore. O motorista do carro não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi submetido ao teste de etilômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Uma mulher grávida que também estava no veículo foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para um hospital. Ela e o bebê passam bem.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista continuou a fuga sem prestar socorro e não foi encontrado. A moto também não foi localizada. O Volkswagen Gol envolvido no acidente com a viatura foi removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) por estar com o licenciamento em atraso.

A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta, mas não houve retorno até a publicação desta matéria,

