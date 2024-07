Noroeste do ES

Mulher é encontrada morta e marido confessa crime em São Roque do Canaã

Homem estava transtornado e foi localizado pelos policiais com a arma na mão, ameaçando a própria vida, dentro de casa; ele foi imobilizado e detido

Uma mulher de 33 anos foi encontrada morta a tiros dentro de casa nesta terça-feira (30), na localidade de São Dalmácio, em São Roque do Canaã, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o marido dela estava no local, com a arma na mão, e confessou o crime. A vítima foi identificada como Andreia Schimid Berger Ribeiro.

A PM foi acionada por volta das 5h50. Os militares chegaram à casa acompanhados da equipe de resgate do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e viram o homem sentado com a arma na mão. Ele estava transtornado e dizia que iria atentar contra a própria vida. Os agentes conversaram com ele por cerca de 30 minutos, tentando convencê-lo a se entregar.

Em certo momento, da janela do quarto onde o homem estava, a equipe conseguiu ver o corpo da corpo da mulher caído no chão. Ela tinha uma perfuração na nuca e outra no abdômen. Foi aí que um policial utilizou um taser, que é uma arma de eletrochoque, para imobilizar o suspeito.

Em seguida, foi possível ter acesso ao imóvel. O homem estava com ferimento de uma perfuração por arma de fogo. Em conversa com os policiais, ele confessou ter matado a própria esposa. O suspeito foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Sílvio Avidos, em Colatina.

Em nota, na manhã desta quarta-feira (31), a Polícia Civil informou que o suspeito, de 37 anos, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado cometido com recurso que impossibilite ou torne impossível a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicidio). "Ele será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica", finalizou a corporação.

