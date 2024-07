Colombiano é preso após invadir apartamento e agredir morador em Vila Velha

O suspeito, de 33 anos, conseguiu descobrir que a mulher que ele persegue estava lá; foi aí que ele quebrou a porta e entrou no local

Um colombiano de 33 anos foi preso após invadir um apartamento e agredir o morador do imóvel, de 63 anos, no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, na noite de segunda-feira (29). Segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o suspeito teria quebrado a porta e entrado no imóvel por ciúmes de uma mulher, com que ele havia se relacionado no passado, e se encontrava no local.