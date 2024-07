Ônibus que saiu de Guarapari é atingido por trem em Minas; veja vídeo

Motorista e os seis passageiros que estavam no veículo conseguiram descer antes da batida e ninguém ficou ferido

Um ônibus de excursão que havia saído de Guarapari, no Espírito Santo, foi atingido por um trem no bairro Retiro, em Juiz de Fora, Minas Gerais, na noite de domingo (28). Motorista e os seis passageiros que estavam no veículo conseguiram descer antes da batida e ninguém ficou ferido. No vídeo (confira acima), é possível ver o momento exato da colisão.