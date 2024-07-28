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Norte do ES

Criança de 2 anos é socorrida de helicóptero após queimadura grave em Pinheiros

Menino se feriu com gravidade e teve 95% do corpo queimado; foi preciso o acionamento do Notaer para fazer a remoção rápida para a Grande Vitória
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

28 jul 2024 às 16:39

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 16:39

Um menino de dois anos foi resgatado pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) em Pinheiros, no Norte do Estado, na tarde deste domingo (28). A criança teve 95% do corpo queimado após um vasilhame de etanol explodir durante um churrasco. 
► João Lorenzo Conceição Viana não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. A notícia confirmada pela família na manhã desta segunda-feira (29). Clique aqui para mais detalhes.
De acordo com o Notaer, a equipe foi acionada por volta de 13h20 para buscar uma criança que estava com queimaduras gravíssimas. O garotinho foi transportado do hospital municipal de Pinheiros para Vitória.
Criança de dois anos e resgatada pelo Notaer em Pinheiros após ter o corpo queimado
Criança de dois anos e resgatada pelo Notaer em Pinheiros após ter o corpo queimado Crédito: Reprodução - Leitor A Gazeta
O helicóptero pousou no heliporto do Hospital da Polícia Militar (HPM) e a criança foi removida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Infantil. 

O que dizem a PM e a PC?

Polícia Militar informou que "no início da tarde desse domingo (28), policiais militares foram ao Hospital de Pinheiros verificar a informação de que uma criança, de 2 anos, havia sofrido uma grave queimadura no bairro Vila Fernandes, em Pinheiros, e havia dado entrada na unidade. No hospital, foram informados que aproximadamente 95% do corpo da vítima foi queimado".
Segundo relatos dos familiares aos militares, ao reabastecer a churrasqueira houve uma explosão no vasilhame de etanol, atingindo a criança. 
Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que foi acionada às 21h40 de domingo para recolher o corpo da criança no hospital. Já a Polícia Civil disse que "as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros e não há detalhes que possam ser divulgados no momento".

Atualização

29/07/2024 - 11:40
A matéria foi atualizada com a notícia da morte da criança e com detalhes de como a queimadura aconteceu, informados pela Polícia Militar. 

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