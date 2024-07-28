Criança de 2 anos é socorrida de helicóptero após queimadura grave em Pinheiros

Um menino de dois anos foi resgatado pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) em Pinheiros, no Norte do Estado, na tarde deste domingo (28). A criança teve 95% do corpo queimado após um vasilhame de etanol explodir durante um churrasco.
De acordo com o Notaer, a equipe foi acionada por volta de 13h20 para buscar uma criança que estava com queimaduras gravíssimas. O garotinho foi transportado do hospital municipal de Pinheiros para Vitória.
O helicóptero pousou no heliporto do Hospital da Polícia Militar (HPM) e a criança foi removida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Infantil.
O que dizem a PM e a PC?
A Polícia Militar informou que "no início da tarde desse domingo (28), policiais militares foram ao Hospital de Pinheiros verificar a informação de que uma criança, de 2 anos, havia sofrido uma grave queimadura no bairro Vila Fernandes, em Pinheiros, e havia dado entrada na unidade. No hospital, foram informados que aproximadamente 95% do corpo da vítima foi queimado".
Segundo relatos dos familiares aos militares, ao reabastecer a churrasqueira houve uma explosão no vasilhame de etanol, atingindo a criança.
Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que foi acionada às 21h40 de domingo para recolher o corpo da criança no hospital. Já a Polícia Civil disse que "as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros e não há detalhes que possam ser divulgados no momento".
Atualização
29/07/2024 - 11:40
A matéria foi atualizada com a notícia da morte da criança e com detalhes de como a queimadura aconteceu, informados pela Polícia Militar.