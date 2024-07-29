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Tristeza

Morre menino de 2 anos que teve mais de 90% do corpo queimado em Pinheiros

João Lorenzo Conceição Viana foi levado de helicóptero para Vitória, no último domingo, mas não resistiu aos ferimentos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 jul 2024 às 09:29

Publicado em 29 de Julho de 2024 às 09:29

João Lorenzo Conceição Viana, 2 anos, morto após ter mais de 90% do corpo queimado
João Lorenzo Conceição Viana, 2 anos, morto após ter mais de 90% do corpo queimado Crédito: Acervo familiar
O menino de 2 anos que teve mais de 90% do corpo queimado em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde do último domingo (28). A notícia foi confirmada à reportagem da Rede Gazeta pela família da vítima. João Lorenzo Conceição Viana estava internado no Hospital Infantil, em Vitória
Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que fez a transferência do menino de helicóptero para Vitória no domingo, a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), que fez os primeiros socorros, constatou que João teve entre 90% e 95% do corpo atingido pelas chamas.
De acordo com relato dos familiares à Polícia Militar, tudo aconteceu quando foram reabastecer a churrasqueira e houve uma explosão no vasilhame de etanol, atingindo o menino.
Logo após o acidente, a criança foi levada para o Hospital Municipal de Pinheiros. Por causa da gravidade do caso, João precisou ser transferido de helicóptero para a Capital
Na manhã desta segunda-feira (29), uma familiar chegou a conversar com a reportagem, confirmando a morte do menino, mas disse que todos estavam muito abalados, por isso, eles não iriam dar mais detalhes. 
Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que foi acionada às 21h40 de domingo para recolher o corpo da criança no hospital. Já a Polícia Civil disse que "as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros e não há detalhes que possam ser divulgados no momento".

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