Morre menino de 2 anos que teve mais de 90% do corpo queimado em Pinheiros

O menino de 2 anos que teve mais de 90% do corpo queimado em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde do último domingo (28). A notícia foi confirmada à reportagem da Rede Gazeta pela família da vítima. João Lorenzo Conceição Viana estava internado no Hospital Infantil, em Vitória.
Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que fez a transferência do menino de helicóptero para Vitória no domingo, a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), que fez os primeiros socorros, constatou que João teve entre 90% e 95% do corpo atingido pelas chamas.
De acordo com relato dos familiares à Polícia Militar, tudo aconteceu quando foram reabastecer a churrasqueira e houve uma explosão no vasilhame de etanol, atingindo o menino.
Logo após o acidente, a criança foi levada para o Hospital Municipal de Pinheiros. Por causa da gravidade do caso, João precisou ser transferido de helicóptero para a Capital.
Na manhã desta segunda-feira (29), uma familiar chegou a conversar com a reportagem, confirmando a morte do menino, mas disse que todos estavam muito abalados, por isso, eles não iriam dar mais detalhes.
Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que foi acionada às 21h40 de domingo para recolher o corpo da criança no hospital. Já a Polícia Civil disse que "as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros e não há detalhes que possam ser divulgados no momento".