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Homem morre após atacar policiais com faca em Água Doce do Norte

Segundo o boletim, os militares foram acionados para uma ocorrência na qual um suspeito ameaçava uma familiar com uma faca; após desobedecer ordens para se entregar, o homem avançou e acabou baleado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2024 às 19:34

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 19:34

Um homem morreu durante um confronto com a Polícia Militar na manhã deste sábado (27), em Água Doce do Norte, Noroeste do Estado. Ele estaria alterado ameaçando familiares e quando a PM chegou à residência, ele teria partido para cima dos militares com a faca.
De acordo com a Polícia Militar, uma mulher de 27 anos chegou no Pelotão de Água Doce do Norte contando que um familiar estava morando com a avó paterna dela e que este parente ameaçava a idosa. A relatante informou ainda que o indivíduo estava em posse de uma faca e ameaçou os familiares. A idosa foi retirada da casa pela ex-nora.
Os militares localizaram a residência, que fica em um beco, mas o imóvel estava fechado. Entretanto, uma porta na lateral estava encostada, com dois sofás para impedir a entrada de qualquer pessoa. Ao conseguir abrir uma parte da porta, os militares viram o indivíduo, que se encontrava em um corredor, no interior da residência, com uma faca em mãos.
A PM informou ainda que a equipe iniciou a negociação e ordenou que ele largasse a arma branca, porém a ordem não foi obedecida. Quando os policiais tentaram se aproximar do homem, ele jogou a faca contra a equipe, porém o objeto bateu no sofá encostado na porta, segundo o boletim.
O indivíduo, novamente, pegou a faca, não dando tempo para os militares agirem. Foi jogado gás de pimenta na direção do homem enquanto ele estava no interior da residência para tentar tirar a faca das mãos dele, mas ele se mostrou mais agressivo.
Em seguida, ele teria retirado o sofá de trás da porta e foi em direção à equipe em posição de ataque com a faca. Os policiais recuaram e contaram que o indivíduo continuava se aproximando até o momento que foi necessário efetuar disparos de arma de fogo contra o indivíduo, atingido nas pernas.
Mesmo baleado, ele continuou alterado com a faca na mão, arremessando a arma branca contra um policial que teve o colete atingido. O homem foi contido e socorrido pelo Samu ao Hospital Dr. Alceu Melgaço, em Barra de São Francisco, porém ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.
A assessoria da Polícia Militar ainda disse que o homem possuía passagens pela Justiça no Estado de Minas Gerais. Segundo os familiares do indivíduo, ele já esteve preso em Rondônia por homicídio. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno.

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