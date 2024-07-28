Recém-nascido é encontrado na rua enrolado em pano em Vila Velha

Um bebê recém-nascido foi encontrado enrolado em um pano na Rua Anaca, em Pontal das Garças, Vila Velha, neste sábado (27), após ser abandonado pela mãe, uma adolescente de 14 anos. O menino foi encaminhado para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), no mesmo município. A jovem foi conduzida para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi ouvida e liberada.
Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV), a mãe do menino havia dado entrada no Himaba procurando atendimento médico por ter sofrido um “aborto”. À Polícia Civil (PCES), a adolescente confessou a que teria abandonado o recém-nascido por acreditar que ele estaria morto.
O bebê foi encontrado por moradores da região. A Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada e encaminhou a criança ao hospital. A adolescente foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha, ouvida e liberada, já que autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento, segundo a PCES.
A Guarda Municipal ainda informou que outra viatura foi até a residência do namorado da adolescente, que ela afirma ser o pai do bebê. Ele alega que não sabia da gravidez e que não teve envolvimento no abandono do menino. O jovem, maior de idade, foi encontrado com um revólver sem munição e conduzido à delegacia.