Adolescente bate com moto em pilastra e morre em São Mateus

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento próximo a um supermercado quando viu que uma motociclista saiu em alta velocidade ao notar a aproximação da viatura. Foi dado sinal de parada, através da sirene, mas não foi obedecida. Ao realizar uma conversão na Rua Venezuela, o motociclista colidiu contra uma pilastra. O Samu e a ECO 101 prestaram atendimento ao motociclista, que foi socorrido, ainda com vida, ao Hospital Roberto Silvares.