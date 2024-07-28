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Durante fuga

Adolescente bate com moto em pilastra e morre em São Mateus

Segundo a PM, o jovem de 17 anos não obedeceu uma ordem de parada e iniciou fuga; rapaz foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

28 jul 2024 às 19:02

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 19:02

Adolescente morre ao bater moto contra pilastra ao fugir da PM em São Mateus
Adolescente morre ao bater moto contra pilastra ao fugir da PM em São Mateus Crédito: Leitor/A Gazeta
Um adolescente de 17 anos morreu após bater a moto que pilotava contra uma pilastra na manhã deste sábado (27) no bairro Vila Nova, em São Mateus, no Norte do Estado. Segundo a polícia, estava em fuga no momento do acidente. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima não foi identificada.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento próximo a um supermercado quando viu que uma motociclista saiu em alta velocidade ao notar a aproximação da viatura. Foi dado sinal de parada, através da sirene, mas não foi obedecida. Ao realizar uma conversão na Rua Venezuela, o motociclista colidiu contra uma pilastra. O Samu e a ECO 101 prestaram atendimento ao motociclista, que foi socorrido, ainda com vida, ao Hospital Roberto Silvares.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o serviço de transporte de cadáver da Polícia Científica (PCIES) foi acionado por volta de 18h deste sábado (27) para recolher um corpo de sexo masculino no Hospital Roberto Silvares.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da PCES.

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