A emocionante história de corretor do ES que superou câncer e é sucesso no TikTok

Vinícios Fernandes tem na trajetória de vida a batalha contra um câncer raro Crédito: Arquivo pessoal

Vinícios Fernandes, hoje com 35 anos, olha para a vida todos os dias como uma nova oportunidade. Casado com a arquiteta Mayara e pai do Davi, de 8 meses, o corretor de imóveis de Linhares , no Norte do Espírito Santo , enfrentou um caso de câncer raro, precisou passar por cirurgias de alto risco, e hoje pode contar para as pessoas uma história de superação. Depois disso tudo, ainda se tornou conhecido por vídeos no Tik Tok. Um exemplo para todos.

Na época, em junho de 2016, ele trabalhava no setor moveleiro, de destaque no município capixaba. Ele recebeu a informação da equipe médica de que estava com um tumor na região da tireóide, que normalmente tem grandes chances de cura. No entanto, se desenvolveu um nódulo considerado muito grande e o cenário mudou.

“É um baque descobrir que está com câncer. A primeira coisa que passa na cabeça é que você vai morrer. O médico me deu auxílio, porque o câncer de tireoide, pela medicina, é um dos mais fáceis de obter 100% de cura. Geralmente é uma pequena cirurgia, tira a tireoide e o nódulo e vida que segue. Mas, no meu caso, tinha 1% (chance de cura). Foi raro, o nódulo estava maior do que estava nos exames. A cirurgia, que era simples, se tornou de risco”, contou.

"Fiquei, ao todo, doze dias internado, sendo três dias em coma. Saí do hospital com traqueostomia, sonda de alimentação. Não conseguia comer, falar. Tive que reaprender tudo. Depois, tratamento. Refiz exames e um deles apontou alguns nódulos novamente no pescoço. Precisei fazer uma nova cirurgia, retirar os nódulos, um músculo que acabou afetando a mobilidade para levantar o braço e tive que abrir o pescoço para retirar os nódulos. Saí do hospital, passei por um novo tratamento e depois precisei fazer outra cirurgia para tirar um granuloma abaixo da minha corda vocal" Vinícios Fernandes - Corretor de imóveis

Foram momentos difíceis e, depois de um dos procedimentos, Vinícios nunca mais foi o mesmo. Uma das cordas vocais ficou presa, o que transformou o tom de voz dele e também causou dificuldades na respiração.

“A minha corda vocal do lado esquerdo ficou semiparalisada. Isso me causa dificuldade de respirar e minha voz não ficou com timbre masculino. Fiz tratamento com fono para melhorar a minha comunicação”, disse.

O tratamento durou até outubro de 2017, quando se recuperou totalmente da doença. Mas foi necessário ainda mais um tempo para conseguir retomar às atividades laborais. “Foi um processo um pouco lento, estava com imunidade baixa, precisava ainda mensalmente consultar médicos em Vitória. Voltei depois de um ano e meio, normalmente. Foram dois anos trabalhando”, relembrou.

Em 2020, durante a pandemia de Covid-19 , uma nova guinada nos rumos. Em um período de incertezas econômicas, a empresa onde Vinícios trabalhava precisou fazer uma série de cortes e ele acabou sendo desligado. Diante disso, era necessário mais um recomeço.

Mudanças nos rumos

Vinícios começou a trabalhar como corretor em 2021 Crédito: Arquivo pessoal

Com o incentivo do sogro e da esposa, no ano seguinte, decidiu entrar de cabeça no ramo imobiliário. Buscou se especializar e novas inspirações para a nova carreira. A transição não foi fácil, sair de um emprego com salário fixo todo mês para depois bancar a renda em uma profissão a qual ele ainda não era conhecido.

“No começo não é fácil, vindo do setor privado, que você tem o seu salário mensalmente. Quando muda para o ramo de vendas, você é o seu próprio patrão, correndo atrás do seu próprio salário. No começo, eu não era conhecido como corretor. Até ganhar esse reconhecimento demorou um pouco. É um processo difícil e lento para alcançar o público que quero alcançar. Às vezes, as pessoas não te veem como corretor”, comentou.

O corretor trabalha na venda de imóveis de médio a alto padrão em Linhares, de R$ 500 mil a R$ 2 milhões. Ele vê o mercado aquecido na cidade. “O mercado está expandindo, estão vindo muitas empresas para a cidade, que está em constante desenvolvimento”, analisou.

Mesmo com o desafio por causa da voz, que mudou após a doença, ele decidiu apostar nas redes sociais, um meio que poderia proporcionar que o trabalho dele tivesse um alcance maior e também poder aumentar a rede de contatos. Ele mal esperava que um dos vídeos ultrapassasse os 3 milhões de visualizações.

“Eu sempre busquei me espelhar em pessoas que chegaram onde eu quero chegar. Fiz alguns cursos de mentores, tenho contato com eles. Eu pensei, cara, eu preciso fazer algo próximo do que eles fazem. Foi quando eu comecei a aparecer nas redes. No início foi mais engessado. Depois vêm críticas, de gente que não faz nada, que até desmotiva. Eu só postava no Instagram, aí fiz o TikTok e comecei a aparecer mais lá neste ano”, disse.

"Em um dos vídeos que estava no Instagram, eu decidi repostar no TikTok. Sem malícia, sem intenção nenhuma. Não esperava o que aconteceu. Eu não imaginava que chegaria nessa proporção toda. O conteúdo é entregue para muito mais pessoas fisicamente. Lógico, que dentro daquele ‘boom’ tem algumas pessoas que fizeram comentários com maldade, mas acabaram se dando mal. Antigamente eu iria ligar para os comentários ruins, mas hoje estou vacinado. Meu trabalho chega para o Brasil todo, não é apenas regional" Vinícios Fernandes - Corretor de imóveis

Vinícios almeja se tornar uma referência na profissão. “Meu sonho é continuar trabalhando na área, me tornando referência e poder dar uma vida melhor para a minha família”, ressaltou.

Família

A presença de Mayara, na época namorada, foi fundamental e deu mais forças para Vinícios vencer o câncer. Depois de tudo que o casal passou, em 2018 foi a hora de realizar o sonho do casamento.

“A minha esposa esteve comigo desde o início, quando descobri o câncer. Ela não precisava nem passar por isso comigo, eu poderia ter morrido. Nunca largou a minha mão. Quando as coisas foram se ajustando, a gente resolveu realizar o nosso sonho e casamos em 2018”, recordou, emocionado.

A família queria crescer e resolveu esperar pelo momento certo. O corretor conta que tinha receio de que o filho pudesse desenvolver a mesma doença. No entanto, segundo a médica que o acompanha, o que aconteceu com ele dificilmente será passado para a próxima geração. Então, veio o Davi. A alegria da casa.

Vinícios e Mayara curtindo o filho Crédito: Arquivo pessoal

“Esperamos um pouco para ela engravidar. No início, um dos meus medos era ter um filho e ele vir com a genética do câncer, mas a minha médica disse que o que aconteceu comigo foi uma raridade”, contou.

"Ter um filho é motivador, quero dar o meu melhor para ele. Dar o meu maior esforço, para proporcionar o melhor." Vinícios Fernandes - Cargo do Autor