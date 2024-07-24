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Dor na garganta

Entenda o que é o tumor nas amígdalas, condição do músico Branco Mello

Os sinais do câncer de amígdala variam conforme o estágio da doença, e tumores mais iniciais podem ser mais difíceis de detectar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2024 às 16:48

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 16:48

Branco Mello
Branco Mello irá passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor das amígdalas Crédito: Reprodução @brancomello
O músico Branco Mello, dos Titãs, anunciou em suas redes sociais que irá passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor em fase inicial em uma das amígdalas. O comunicado publicado na manhã desta terça-feira afirma que Mello descobriu o tumor durante um exame de rotina. Segundo o comunicado, o problema de saúde foi detectado por um exame de rotina.
Essa será a terceira cirurgia de Branco Mello: em novembro de 2022 ele retirou um tumor na hipofaringe (entrada do esôfago) e em outubro de 2023, removeu um tumor inicial na borda da língua.
As amígdalas, ou tonsilas palatinas, fazem parte da nossa orofaringe, a região de transição da boca com a faringe. "São estruturas arredondadas localizadas na parte de trás da boca. Elas são constituídas por tecido linfoide, ou seja, fazem parte do sistema de defesa do organismo contra infecções", explica a oncologista Isabella Favato Barcelos, da Oncoclínicas Espírito Santo.
A médica explica que a amígdala é um dos possíveis locais de câncer (tumor maligno) na orofaringe. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento deste tipo de câncer são o tabagismo, o consumo de álcool, e a infecção pelo vírus sexualmente transmissível HPV (Papilomavírus Humano).
"Doenças mais iniciais (descobertas mais precocemente), são normalmente tratadas com cirurgia ou radioterapia, com um alto potencial de cura"
Isabella Favato Barcelos - Oncologista
Os sinais e sintomas do câncer de amígdala também variam conforme o estágio da doença, e tumores mais iniciais podem ser mais difíceis de detectar. "Alguns sinais e sintomas, como dor persistente ao engolir, dificuldade de engolir, sangramento, sensação de massa ou inchaço na garganta, dor de ouvido, ou presença de 'caroços' no pescoço, devem chamar a atenção", ressalta a médica. Nesses casos, é importante buscar um profissional capacitado para exame do local.
O oncologista Pedro De Marchi, da Oncoclínicas&Co., explica que o tumor de orofaringe – localizado atrás da boca e que inclui a base da língua, céu da boca, amígdalas e paredes laterais – é um dos tumores mais incidentes entre os jovens brasileiros de até 40 anos, e pode estar relacionado ao tabagismo e ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, tais como os tumores malignos por infecção crônica pelo HPV.
“Quando relacionado exclusivamente ao HPV, esses tumores respondem melhor ao tratamento de quimio e radioterapia, sendo classificados de forma diferente daqueles provenientes do tabagismo e do abuso de álcool”, diz o médico.
Segundo ele, no Brasil, 30% desses tumores de orofaringe, amígdala e base de língua estão relacionados ao vírus do HPV, e o restante ao uso do cigarro e álcool. “Porém, apesar de ainda não ser a maioria, a incidência dos tumores causados pelo vírus vêm aumentando”, completa.

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