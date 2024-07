Atingido por árvore

Empresa e DER condenados em R$ 1 milhão após morte de trabalhador no ES

Acidente ocorreu no dia 23 de junho de 2021, enquanto Gilson Costa ajudava a remover galhos caídos durante operação na Rodovia ES 475

Gilson Costa, de 53 anos, morreu após ser atingido na cabeça enquanto trabalhava, em 2021. (Redes Sociais)

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

De acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT-ES), na época, Gilson Costa, de 53 anos, estava sem capacete. Além disso, o operador da motosserra não tinha capacitação. Outras falhas nos procedimentos de segurança no trabalho também foram identificadas.

Segundo o órgão, o valor de R$ 1 milhão deve ser pago pela empreiteira. Caso a empresa não pague, o DER-ES terá que pagar subsidiariamente. Ou seja: se a RDJ Engenharia Ltda não fizer o pagamento, o DER-ES terá que fazer.

A Ação Civil Pública (ACP) foi movida pelo MPT-ES após o acidente, em 23 de junho de 2021, durante a operação de corte de árvores na Rodovia ES 475. O trabalhador ajudava a remover galhos caídos na rodovia quando um atingiu a cabeça dele.

Ainda conforme o MPT-ES, a sentença destacou que a RDJ Engenharia, empreiteira responsável por obras de construção de rodovias no estado, não planejou o serviço, delegou atividades de alto risco a trabalhadores sem treinamento, não fiscalizou o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), e o DER-ES não fiscalizou corretamente a obra. “Os relatórios mensais de fiscalização eram sempre iguais, tipo 'copia e cola', sempre atestando que a segurança no trabalho estaria perfeita”, descreveu o órgão.

A Justiça determinou que a empresa implemente imediatamente medidas de segurança como: exigir o uso de EPIs, capacitar operadores de motosserra e elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho antes de cada operação. Em caso de descumprimento, a empreiteira será multada em R$ 10 mil por cada infração constatada.

Danos morais

A sentença foi obtida na 2ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o MPT-ES, houve condenação de R$ 1 milhão por danos morais coletivos devido ao descumprimento de normas de segurança no trabalho, além da necessidade de cumprir rigorosamente a legislação que protege os trabalhadores de acidentes.

Ainda conforme o MPT-ES, a Justiça do Trabalho também condenou o DER-ES a fiscalizar rigorosamente as empreiteiras que contrata quanto ao cumprimento da legislação de segurança no trabalho. “Os recursos da indenização serão destinados aos fundos de saúde e educação do município de Vargem Alta, onde a obra em que o trabalhador morreu era realizada”, informou o órgão, em material divulgado nesta segunda-feira (29).

O DER-ES foi procurado, mas informou que ainda não foi notificado sobre a condenação. A reportagem de A Gazeta também tenta contato com a empresa RDJ Engenharia Ltda. O espaço segue aberto.

Empresa e DER condenados em R$ 1 milhão após morte de trabalhador no ES

