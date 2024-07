O que é o tumor benigno que afeta a atleta Nathalie Moellhausen

O tumor benigno, em geral, não se espalha pelo corpo e, comumente, não ameaça a vida do indivíduo

“Lembrando que nascemos com os ossos bem moles, porém, ao longo do desenvolvimento da vida intranatal e pós-natal, eles vão se calcificando. Então, se forma uma matriz de colágeno, de células de cartilagem e em algumas circunstâncias, que ainda não sabemos todas as causas, pode acontecer o surgimento de um tumor nesta matriz de cartilagem, chamado encondroma”, revelou.

As possíveis complicações da cirurgia têm muito a ver com o crescimento do tumor no local, do tamanho dele. “Às vezes ele está tão grande que compromete as raízes nervosas e a cirurgia pode deixar alguma lesão de nervo dessa região. Outras vezes, não. Por uma situação peculiar, o indivíduo teve a dor ou algum sintoma precoce, mas o tumor está pequeno. Então, tudo depende do tamanho do tumor, na região”, enfatizou o oncologista.