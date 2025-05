Se cuida

Veja a importância da avaliação médica antes da atividade física

Essa etapa é importante para identificar possíveis limitações físicas ou problemas que exigem cuidados específicos

Importância da avaliação antes de atividades físicas

Além de garantir que está tudo bem com sua saúde, o check-up, preferencialmente realizado por um médico do esporte, é importante para orientar o seu treinamento. “Conhecendo as reais condições de saúde do praticante, o instrutor físico pode indicar o melhor programa de treino para cada um, com duração, frequência e tipo de exercício adequado”, explica Ricardo Munir Nahas, especialista em medicina do esporte. >