15 respostas sobre a seletividade alimentar no autismo

Veja como o cuidado com a alimentação é essencial para autistas

Uma rotina alimentar equilibrada exerce papel essencial na manutenção da saúde física e mental. Em pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), esse cuidado ganha relevância adicional, já que é comum haver dificuldades relacionadas à ingestão de determinados alimentos — chamada de seletividade alimentar. >

Para esclarecer os obstáculos mais recorrentes enfrentados por famílias, cuidadores e autistas, além de destacar quais componentes da dieta merecem atenção especial nesse contexto, entrevistamos Aline de Piano Ganen, coordenadora do Mestrado Profissional em Nutrição da Pós-Graduação São Camilo. Confira! >

1.Quais são os déficits nutricionais mais comuns em pessoas autistas, e como eles podem impactar o comportamento e o desenvolvimento?

Indivíduos com TEA podem apresentar alguns déficits nutricionais associados a possíveis restrições e comportamento alimentar seletivo, tais como: cálcio, proteínas, zinco, vitamina D e B12. Essa ingestão inadequada pode resultar em comprometimento do crescimento e desenvolvimento, aumento do risco de doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade. >