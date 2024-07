Caso Eva

CPI vai convocar donos de clínica após fuga e morte de cadela em Vitória

A chihuahua de dois anos foi ao estabelecimento para tomar banho, no último sábado (27), mas desapareceu e foi encontrada atropelada dois dias depois

A cadela Eva, de 2 anos, desapareceu após ser enviada a clínica para tomar banho. (Arquivo pessoal)

A CPI Contra Maus-Tratos aos Animais, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), vai convocar os donos da clínica onde ocorreu a fuga da chihuahua Eva, no bairro República, em Vitória. No último sábado (27), a cadela, de dois anos, foi levada até a Bixus Pet Shop e Clínica Veterinária, para tomar banho, como de costume. Ela foi no carro do estabelecimento. Pouco mais de duas horas depois, a tutora dela foi informada de que o animal havia desaparecido do local.

Na manhã de segunda-feira (29), a cachorrinha foi encontrada morta após ser atropelada na Avenida Adalberto Simão Nader, a poucos metros do estabelecimento.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a deputada Janete de Sá (PSB), presidente da CPI, informou que a comissão vai atuar para auxiliar e exigir rápida investigação das circunstâncias que acabaram na morte de Eva, para eventual responsabilização dos culpados.

“Na próxima segunda-feira (5), a CPI se reúne para convocar os responsáveis pela clínica para eles prestarem os devidos esclarecimentos junto a CPI e o Ministério Público”, disse a deputada.

Em nota enviada na segunda-feira, a clínica lamentou o ocorrido e disse estar à disposição para prestar total apoio aos tutores. Informou ainda que, desde sábado, mobilizou esforços imediatos para encontrar o animal (veja a nota na íntegra, no fim da matéria).

Nesta quarta-feira (31), o estabelecimento voltou a ser procurado para um novo posicionamento e disse que está trabalhando para que tudo seja esclarecido.

Entenda o caso

No último sábado (27), a chihuahua Eva, de dois anos, foi levada até a Bixus Pet Shop e Clínica Veterinária, no bairro República, em Vitória, para tomar banho. Ela foi no carro do estabelecimento. Pouco mais de duas horas depois, a tutora dela foi informada de que cadela havia fugido do local. Na manhã da última segunda-feira (29), a cachorrinha foi encontrada morta após ser atropelada na Avenida Adalberto Simão Nader, a poucos metros do estabelecimento. A informação foi confirmada pela babá Ana Karolina Pião, irmã de Beatriz Ribeiro, tutora do animal.

Ana contou à reportagem de A Gazeta que a família está devastada com a notícia. A pet era a paixão de todos os parentes, principalmente dos filhos de Beatriz, os gêmeos de dois anos Maria Leda e Joaquim. Os dois cresceram com Eva, considerada dócil e amável.

“Minha sobrinha está perguntando para todo mundo onde está a cachorrinha e me mandou até um áudio questionando”, contou Ana. Além da dor de perder uma integrante da família, os parentes estão revoltados com as circunstâncias da fuga.

A chihuahua Eva era querida por toda a família. (Arquivo pessoal)

"Fomos comunicados do sumiço duas horas depois. Sobre a morte, nós que fomos lá questionar. Ele (o dono do pet shop) já sabia que ela estava morta e não nos avisou. Quando chegamos, ele ficou falando por muito tempo e só depois contou que encontraram uma ossada no fim da rua. Ele nem tirou ela de lá. Eva estava destroçada e reconhecemos somente por causa das manchas que ela tinha", contou Ana.

Segundo a babá, o carro da Bixus buscou ela e Ozzy, outro cão da família, para tomar banho. Porém, o proprietário da clínica relatou à família que, quando foram tirá-la do veículo, a cachorra fugiu. Ele ainda informou ter procurado a cadela junto de outros funcionários, sem sucesso.

A tutora de Eva fez uma campanha nas redes sociais, e muitas pessoas compartilharam a foto da cachorrinha e torceram para que ela fosse encontrada.

Ao buscarem informações, os parentes de Beatriz descobriram contradições. “Soubemos que o motorista é um 'quebra-galho', não é preparado para lidar com animais. Depois, pessoas que viram ela (Eva) correndo na rua falaram que um homem andou atrás dela, e não correu, como disseram. Queremos as filmagens, mas ele diz que as câmeras não estavam funcionando”, relatou Ana.

Tudo era falado com calmaria e frieza. Não é só um cachorro, é uma vida. Essa dor não pode passar para outra família em hipótese alguma. Vamos atrás de justiça Ana Karolina Pião • Irmã de Beatriz Ribeiro, tutora de Eva

Durante as buscas por Eva, os familiares também se queixaram a respeito das medidas adotadas pela clínica. "A sensação era que tudo era feito como um favor, e não como obrigação pelo caso ter acontecido na clínica dele. Um carro de som foi colocado somente às 16h de sábado, e nos cartazes nem era possível identificar a Eva", disse Ana.

Ao ser procurada, na segunda-feira, Polícia Civil informou que o desaparecimento de Eva, registrado pela internet e validado pelo 4º Distrito Policial de Vitória, foi caracterizado como ocorrência para fins de direito civis, "fato penal fora do âmbito de atribuições de investigação da corporação".

A família reclamou da qualidade dos cartazes distribuídos pela clínica. (Arquivo pessoal)

Nota da Bixus na íntegra “A equipe da Bixus lamenta profundamente o ocorrido e está à disposição para prestar total apoio para os tutores da EVA. Informa que, desde sábado, mobilizou esforços imediatos para encontrar o animal como carros de som, equipe de busca nos bairros, divulgação intensa via mídia social e ainda estava em processo de solicitação das imagens de câmeras de monitoramento. A empresa está sensibilizada e empenhada a fornecer toda assistência necessária à família."

