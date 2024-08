Polícia apreende drogas, armas, dinheiro e joias em operação na Serra

A ação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (30) e envolveu agentes de dois distritos policiais do município

A Polícia Civil, por meio dos 10º e 13º Distritos Policiais da Serra, com o apoio da 3ª Delegacia Regional e do 12º Distrito Policial da Serra, realizou, na manhã desta quarta-feira (31), mais uma fase da Operação Asfixia. Durante a ação, foram apreendidas joias, dinheiro, drogas, simulacros de armas de fogo e munições de diversos calibres. As drogas foram localizadas próximas a um cemitério, em Carapina.