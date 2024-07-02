Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime cruel

Cinco suspeitos de perseguir e matar homem a pauladas na Serra são presos

Um dos indivíduos, identificado como Felipe Almeida Santos, o Carroça, é apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas em Carapina Grande
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

02 jul 2024 às 13:31

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 13:31

Da direita para esquerda: Felipe Almeida Santos, Vulgo Carroça, 30 anos; Renan Costa de Jesus da Silva, 20 anos; Yuri Anercinio, 23 anos; Luciano Teles de Souza, 20 anos; Mateus Almeida da Silva, 22 anos
Da direita para esquerda: Felipe Almeida Santos, o "Carroça", 30 anos; Renan Costa de Jesus da Silva, 20 anos; Yuri Anercinio, 23 anos; Luciano Teles de Souza, 20 anos; Mateus Almeida da Silva, 22 anos Crédito: Divulgação Sesp
Cinco suspeitos do assassinato de um homem de 29 anos foram presos Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Na noite do dia 30 de junho de 2023, Raul de Souza Cunha foi perseguido e morto a pauladas em uma rua de Carapina Grande, no município. Um dos detidos é apontado pela corporação como chefe do tráfico de drogas do bairro onde o crime aconteceu.
Segundo a Polícia Civil, foram presos Felipe Almeida Santos, o Carroça, de 30 anos; Renan Costa de Jesus da Silva, 20; Yuri Anercinio, 23; Luciano Teles de Souza, 20; e Mateus Almeida da Silva, 22. Carroça, segundo a corporação, seria o chefe do tráfico de drogas no bairro e também estaria envolvido com agiotagem. 
O delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da DHPP da Serra, disse que Raul era usuário de drogas e foi acusado pelo traficante de roubar do ponto comandado por ele, o que seria o motivo do homicídio. 

Veja Também

Mãe é denunciada por queimar mão da filha de 6 anos em Cariacica

Raul de Souza Cunha, 29 anos, foi assassinado a pauladas, em via pú
Raul de Souza Cunha, 29 anos, foi assassinado a pauladas, em via pú Crédito: Divulgação Sesp
"Ele (Carroça) é um indivíduo extremamente perigoso que repreendia com violência quem era contrário às normas impostas por ele no tráfico de drogas"
Rodrigo Sandi Mori - Chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra
Segundo Sandi Mori, Felipe Almeida Santos seria o chefe do tráfico de drogas do bairro Carapina Grande, além de atuação com agiotagem. Felipe possui condenações por homicídio e tráfico de drogas e já passou nove anos preso. Ele saiu do sistema prisional no início de 2022 e, um ano e três meses após sair da cadeia, teria cometido o homicídio de Raul. 
"O Carroça entrou no sistema penitenciário em 2013, quando tinha apenas 18, anos", disse o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, sobre Felipe Almeida Santos. 
Dois outros suspeitos — Mateus Almeida da Silva, 22 anos e Luciano Teles de Souza, 20 anos — já haviam sido presos em julho de 2023, suspeitos do assassinato de João Pedro Lopes, morto em André Carloni, um dia após fazer aniversário, em abril de 2023. Três adolescentes também teriam participado do crime. A polícia aguarda uma decisão da Justiça para apreender os menores. 

LEIA MAIS

Motociclista sequestra e tranca menina dentro de casa em Cariacica

Operação da PF mira desvio de doações para vítimas das chuvas no ES

Mulher é agredida em casa, reage e mata homem a facadas em Cariacica

Quadrilha de SP é presa suspeita de aplicar ‘golpe do falso cordão de ouro’ em Marataízes

Mulher é morta a tiros durante assalto em bar de Jaguaré

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato carapina Serra tráfico de drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados