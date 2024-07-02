Cinco suspeitos de perseguir e matar homem a pauladas na Serra são presos

Da direita para esquerda: Felipe Almeida Santos, o "Carroça", 30 anos; Renan Costa de Jesus da Silva, 20 anos; Yuri Anercinio, 23 anos; Luciano Teles de Souza, 20 anos; Mateus Almeida da Silva, 22 anos Crédito: Divulgação Sesp

Cinco suspeitos do assassinato de um homem de 29 anos foram presos Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Na noite do dia 30 de junho de 2023, Raul de Souza Cunha foi perseguido e morto a pauladas em uma rua de Carapina Grande, no município. Um dos detidos é apontado pela corporação como chefe do tráfico de drogas do bairro onde o crime aconteceu.

Segundo a Polícia Civil, foram presos Felipe Almeida Santos, o Carroça, de 30 anos; Renan Costa de Jesus da Silva, 20; Yuri Anercinio, 23; Luciano Teles de Souza, 20; e Mateus Almeida da Silva, 22. Carroça, segundo a corporação, seria o chefe do tráfico de drogas no bairro e também estaria envolvido com agiotagem.

O delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da DHPP da Serra, disse que Raul era usuário de drogas e foi acusado pelo traficante de roubar do ponto comandado por ele, o que seria o motivo do homicídio.

Raul de Souza Cunha, 29 anos, foi assassinado a pauladas, em via pú Crédito: Divulgação Sesp

"Ele (Carroça) é um indivíduo extremamente perigoso que repreendia com violência quem era contrário às normas impostas por ele no tráfico de drogas" Rodrigo Sandi Mori - Chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra

Segundo Sandi Mori, Felipe Almeida Santos seria o chefe do tráfico de drogas do bairro Carapina Grande, além de atuação com agiotagem. Felipe possui condenações por homicídio e tráfico de drogas e já passou nove anos preso. Ele saiu do sistema prisional no início de 2022 e, um ano e três meses após sair da cadeia, teria cometido o homicídio de Raul.

"O Carroça entrou no sistema penitenciário em 2013, quando tinha apenas 18, anos", disse o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, sobre Felipe Almeida Santos.