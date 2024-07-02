Cinco suspeitos de perseguir e matar homem a pauladas na Serra são presos

Cinco suspeitos do assassinato de um homem de 29 anos foram presos Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Na noite do dia 30 de junho de 2023, Raul de Souza Cunha foi perseguido e morto a pauladas em uma rua de Carapina Grande, no município. Um dos detidos é apontado pela corporação como chefe do tráfico de drogas do bairro onde o crime aconteceu.
Segundo a Polícia Civil, foram presos Felipe Almeida Santos, o Carroça, de 30 anos; Renan Costa de Jesus da Silva, 20; Yuri Anercinio, 23; Luciano Teles de Souza, 20; e Mateus Almeida da Silva, 22. Carroça, segundo a corporação, seria o chefe do tráfico de drogas no bairro e também estaria envolvido com agiotagem.
O delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da DHPP da Serra, disse que Raul era usuário de drogas e foi acusado pelo traficante de roubar do ponto comandado por ele, o que seria o motivo do homicídio.
"Ele (Carroça) é um indivíduo extremamente perigoso que repreendia com violência quem era contrário às normas impostas por ele no tráfico de drogas"
Segundo Sandi Mori, Felipe Almeida Santos seria o chefe do tráfico de drogas do bairro Carapina Grande, além de atuação com agiotagem. Felipe possui condenações por homicídio e tráfico de drogas e já passou nove anos preso. Ele saiu do sistema prisional no início de 2022 e, um ano e três meses após sair da cadeia, teria cometido o homicídio de Raul.
"O Carroça entrou no sistema penitenciário em 2013, quando tinha apenas 18, anos", disse o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, sobre Felipe Almeida Santos.
Dois outros suspeitos — Mateus Almeida da Silva, 22 anos e Luciano Teles de Souza, 20 anos — já haviam sido presos em julho de 2023, suspeitos do assassinato de João Pedro Lopes, morto em André Carloni, um dia após fazer aniversário, em abril de 2023. Três adolescentes também teriam participado do crime. A polícia aguarda uma decisão da Justiça para apreender os menores.