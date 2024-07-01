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Na zona rural

Mulher é morta a tiros durante assalto em bar de Jaguaré

De acordo com a Polícia Militar, vítimas relataram que os suspeitos estavam atrás de um dinheiro guardado em um malote. Eles roubaram celulares e quase R$ 6 mil
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 jul 2024 às 17:37

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 17:37

Vítima morta foi identificada como Kézia da Silva
Vítima morta foi identificada como Kézia da Silva Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros durante um assalto em um bar na localidade de Córrego Caximbau, zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (1), por volta das 4h. A vítima, identificada como Kézia Maria Freire da Silva, foi encontrada caída no chão do estabelecimento.
Outras pessoas estavam no ambiente e se assustaram com a agressividade dos criminosos. Eles relataram para a Polícia Militar como tudo aconteceu: um grupo de cinco a seis suspeitos armados e encapuzados invadiram o local e anunciaram o crime.
De acordo com a PM, funcionários disseram que já estavam fechando o bar quando dois carros estacionaram, um de cor escura todo fechado e um branco, com som ligado. Um homem entrou, comprou uma cerveja e saiu. Em seguida, os indivíduos saíram de um cafezal, entraram no estabelecimento e renderam todos os presentes.
Durante todo o tempo, os criminosos procuravam por um dinheiro que estaria em um malote, do qual tiveram conhecimento por meio de um cliente da casa. Os homens roubaram diversos aparelhos celulares e uma quantia de aproximadamente R$ 5.980,00 em espécie.
Após o roubo, eles efetuaram disparos de arma de fogo e dois atingiram fatalmente Kézia, sendo um na nuca e outro no braço. Logo depois, todos fugiram do local e não foram mais vistos.
Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.
O corpo de Kézia foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
“A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou a corporação.

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