Mulher é morta a tiros durante assalto em bar de Jaguaré

Vítima morta foi identificada como Kézia da Silva Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros durante um assalto em um bar na localidade de Córrego Caximbau, zona rural de Jaguaré , no Norte do Espírito Santo , na madrugada desta segunda-feira (1), por volta das 4h. A vítima, identificada como Kézia Maria Freire da Silva, foi encontrada caída no chão do estabelecimento.

Outras pessoas estavam no ambiente e se assustaram com a agressividade dos criminosos. Eles relataram para a Polícia Militar como tudo aconteceu: um grupo de cinco a seis suspeitos armados e encapuzados invadiram o local e anunciaram o crime.

De acordo com a PM, funcionários disseram que já estavam fechando o bar quando dois carros estacionaram, um de cor escura todo fechado e um branco, com som ligado. Um homem entrou, comprou uma cerveja e saiu. Em seguida, os indivíduos saíram de um cafezal, entraram no estabelecimento e renderam todos os presentes.

Durante todo o tempo, os criminosos procuravam por um dinheiro que estaria em um malote, do qual tiveram conhecimento por meio de um cliente da casa. Os homens roubaram diversos aparelhos celulares e uma quantia de aproximadamente R$ 5.980,00 em espécie.

Após o roubo, eles efetuaram disparos de arma de fogo e dois atingiram fatalmente Kézia, sendo um na nuca e outro no braço. Logo depois, todos fugiram do local e não foram mais vistos.

Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo de Kézia foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.