Motociclista morre em acidente com dois carros em São Mateus

Um motociclista, de 48 anos, morreu após sofrer um acidente na ES 381, na altura do distrito de Nestor Gomes, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (30). De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que um carro bateu na traseira da moto da vítima, que caiu no chão e depois foi atropelada por outro automóvel. Os dois motoristas envolvidos fugiram, sem prestar socorro, e não foram vistos.
A PM informou que o motorista do primeiro carro envolvido deixou o veículo no local e o outro não parou no caminho. A vítima seguia de São Mateus, em direção a Jaguaré. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte na rodovia.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus e não há detalhes que possam ser divulgados, no momento, segundo a Polícia Civil.