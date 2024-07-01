Motociclista morre após bater na traseira de trator em São Mateus

Um motociclista morreu após bater na traseira de um trator na comunidade quilombola de Nova Vista II, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite do último sábado (29). Segundo a Polícia Militar, a vítima teve o óbito confirmado no local. Um homem, que estava na garupa, sofreu ferimentos graves e foi socorrido para o Hospital Roberto Silvares, na mesma cidade.
O tratorista relatou para os policiais que estava conduzindo o veículo no acostamento, quando sentiu o forte impacto da colisão, e depois visualizou o motociclista caído no meio da via. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi multado e encaminhado para a Delegacia Regional do município.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou, em nota, que o condutor envolvido no acidente foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi ouvido e liberado. O caso seguirá sob investigação.