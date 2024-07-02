Mulher é agredida em casa, reage e mata homem a facadas em Cariacica

Uma briga de casal no bairro Santa Bárbara, em Cariacica , na noite da última segunda-feira (1º), acabou em morte. Uma mulher de 64 anos disse que foi agredida com socos e uma faca. Para se defender, ela alegou ter pegado a arma branca e atingido o companheiro, de 29 anos, que chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, conversou com uma vizinha. A moradora contou que o casal brigava constantemente, todos os dias. Normalmente, o marido bebia e agredia a mulher. Na segunda-feira, eles começaram a ouvir os gritos da idosa por volta das 17h, pedindo socorro; ela pedia ajuda para levar o companheiro para o hospital.

O boletim de ocorrência da Polícia Militar descreve que os agentes foram acionados pela equipe médica de um hospital em Cariacica, porque um homem identificado como Leandro Molino tinha dado entrada, já morto.

No local, a mulher de 64 anos disse aos policiais que ocorreu uma briga entre ela e Leandro, dentro de casa. Ela relatou ter sido agredida e, durante a confusão, ter pegado uma faca para se defender. Após atingir o homem no peito, ela saiu da residência e pediu ajuda ao filho, momento em que eles levaram o ferido ao hospital.

A mulher foi encaminhada à Delegacia Regional de Cariacica. Lá, segundo a Polícia Civil , ela foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. "O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento", completou a corporação.

Ainda conforme apuração da TV Gazeta, um parente que não quis se identificar disse que a mulher se afastou dos filhos devido ao relacionamento, que durou quatro anos. Para os vizinhos, a situação do casal era muito difícil.

"Todos os dias era briga. Tanto que meus filhos já estavam traumatizados dentro de casa (com os barulhos). Ele bebia, batia nela. Ela somente se defendia, porque mulher nenhuma vai aceitar um homem bater, tanto que nessa defesa ontem aconteceu esse fato", declarou uma vizinha, que preferiu não se identificar.