Mãe é denunciada por queimar mão da filha de 6 anos em Cariacica

Ainda conforme o conselheiro tutelar, a criança agora está com a avó materna, sob medida de proteção. A menina passará por atendimento psicossocial e acompanhamento familiar. Além disso, ele explicou que o Conselho Tutelar fará uma "notícia de fato" a ser encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

O atendimento à criança foi feito na segunda-feira, quando a menina também recebeu cuidados médicos e a denúncia foi encaminhada à Polícia Civil. Por nota, a corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Por envolver menor de idade, o caso segue sob sigilo.