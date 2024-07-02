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Com colher quente

Mãe é denunciada por queimar mão da filha de 6 anos em Cariacica

Conforme denúncia ao Conselho Tutelar, caso teria ocorrido no último fim de semana; menina está sob cuidados da avó materna
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

02 jul 2024 às 12:02

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 12:02

Uma mãe foi denunciada à Polícia Civil pelo Conselho Tutelar, em Cariacica, suspeita de queimar a mão da filha de 6 anos com uma colher quente. Segundo o presidente do Conselho Tutelar do município na região do fato, a agressão teria ocorrido no último final de semana, após a criança pegar comida no armário e isso ter gerado algum tipo de insatisfação na mulher. O caso foi denunciado por meio do Disque-Denúncia 181. Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o fato foi registrado não estão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Ainda conforme o conselheiro tutelar, a criança agora está com a avó materna, sob medida de proteção. A menina passará por atendimento psicossocial e acompanhamento familiar. Além disso, ele explicou que o Conselho Tutelar fará uma "notícia de fato" a ser encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES). 
O atendimento à criança foi feito na segunda-feira, quando a menina também recebeu cuidados médicos e a denúncia foi encaminhada à Polícia Civil. Por nota, a corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Por envolver menor de idade, o caso segue sob sigilo.

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