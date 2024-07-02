Motociclista sequestra e tranca menina dentro de casa em Cariacica

Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad). Uma adolescente de 14 anos passou por momentos de terror após ter sido sequestrada e mantida em cárcere privado na noite do último domingo (30), em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, a vítima disse que foi abordada por um motociclista armado enquanto passava em uma rua e o suspeito a levou para uma residência do outro lado da via. O endereço onde aconteceu o fato e o nome da vítima não estão sendo divulgados para preservar a identidade da menina, conforme prevê o

A PM informou que, conforme relato da vítima, o homem prendeu a adolescente dentro da casa e trancou o cadeado. A menina disse aos militares, já na manhã desta segunda-feira (1º), que o suspeito saiu do local e não retornou. Ela afirmou que não foi agredida ou sofreu tentativas de violência sexual por parte do indivíduo.

A adolescente e a mãe, uma mulher de 41 anos, foram encaminhadas à Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar sobre o encaminhamento do caso, mas informou somente que "orienta que vítimas desse tipo de ocorrência realizem o registro, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou efetuar o registro por meio da Delegacia Online, acessível pelo site https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a Polícia Civil tome conhecimento do caso e dê início às investigações".