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Cárcere privado

Motociclista sequestra e tranca menina dentro de casa em Cariacica

Suspeito estava armado e levou a vítima para uma residência na noite deste último domingo (30); a adolescente  de 14 anos e a mãe foram encaminhadas a uma delegacia para registrar o crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2024 às 11:33

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 11:33

Uma adolescente de 14 anos passou por momentos de terror após ter sido sequestrada e mantida em cárcere privado na noite do último domingo (30), em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, a vítima disse que foi abordada por um motociclista armado enquanto passava em uma rua e o suspeito a levou para uma residência do outro lado da via. O endereço onde aconteceu o fato e o nome da vítima não estão sendo divulgados para preservar a identidade da menina, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
A PM informou que, conforme relato da vítima, o homem prendeu a adolescente dentro da casa e trancou o cadeado. A menina disse aos militares, já na manhã desta segunda-feira (1º), que o suspeito saiu do local e não retornou. Ela afirmou que não foi agredida ou sofreu tentativas de violência sexual por parte do indivíduo.
A adolescente e a mãe, uma mulher de 41 anos, foram encaminhadas à Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar sobre o encaminhamento do caso, mas informou somente que "orienta que vítimas desse tipo de ocorrência realizem o registro, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou efetuar o registro por meio da Delegacia Online, acessível pelo site https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a Polícia Civil tome conhecimento do caso e dê início às investigações".
Ainda conforme a corporação, "a colaboração da população é fundamental para o trabalho policial e pode ser feita anonimamente por meio do Disque-Denúncia 181, que também dispõe de um site para anexar imagens e vídeos de atividades criminosas, acessível em disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido, e todas as informações recebidas são investigadas".

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