O que é a gasolina especial que chega a custar mais de R$ 8 no ES

"Gasolina premium" é encontrada por preços entre R$ 7,79 a R$ 8,49 na Grande Vitória Crédito: Freepik

Você, motorista ou motociclista, sabe onde a gasolina é mais barata ou mais cara na Grande Vitória ? Se circula pela região, já deve ter se deparado até mesmo com um combustível que ultrapassa a casa dos R$ 8. Mas, afinal, que gasolina é essa e por que tem esse valor tão diferente da comum e da aditivada?

Levantamento feito por A Gazeta mostra que alguns postos contam com a chamada "gasolina premium", encontrada de R$ 7,79 a R$ 8,49, tendo um preço médio de R$ 8,14. O combustível é voltado para veículos de maior cilindrada, como Porsche, Mustang e Camaro e promove uma combustão mais rápida e potente nos motores.

Nos postos da bandeira Petrobras, a "Gasolina Podium" oferta uma maior performance do motor e uma menor emissão de gases poluentes se comparada com a gasolina comum e com a aditivada, além de uma melhor octanagem, que é a capacidade que o combustível tem, em mistura com o ar, de resistir a temperaturas elevadas na câmara de combustão sem sofrer detonação.

Carros e motos de alto desempenho precisam da gasolina de alta octanagem para que possam render o máximo de potência apontado por fabricantes.

Já a "Ipimax Pro", da bandeira Ipiranga, é encontrada por R$ 8,49 em postos da Praia da Costa, em Vila Velha, e da Praia do Canto, em Vitória. Ela também oferece uma octanagem maior, alta performance e limpeza do motor.

Segundo a fabricante do combustível, a gasolina especial pode ser utilizada em qualquer veículo, mas é importante frisar que os benefícios de alta octanagem não serão percebidos pelo fato de esse combustível ser voltado para automóveis de alta taxa de compressão.

Ou seja, se você possui um carro ou moto considerado "popular", é melhor abastecer com a gasolina comum ou com a aditivada, garantindo a eficiência do seu motor sem um peso desnecessário no bolso.

Preço da gasolina Premium no Posto Ipiranga da Reta da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

E os demais preços?

A Gazeta na primeira semana de agosto mostra que Confira na tabela abaixo. Levantamento feito porna primeira semana de agosto mostra que Guarapari é a cidade da região onde o combustível tem o preço do litro mais baixo e, ao mesmo tempo, o mais alto.

Na Cidade Saúde, a gasolina comum custa de R$ 5,89 a R$ 6,39 por litro. O menor preço da comum é encontrado no bairro Barro Branco. Já a aditivada é vendida por R$ 6,09 no local.

No bairro Nova Guarapari, o litro dos dois tipos de combustíveis é encontrado na casa dos R$ 6,38, enquanto que, em Muquiçaba, é possível abastecer por R$ 6,19 com a comum e por R$ 6,39 com a aditivada.

Em Vitória , o motorista encontra a gasolina comum de R$ 6,07 a R$ 6,09. Já a gasolina aditivada também pode ser encontrada pelo preço mínimo de R$ 6,07 e pelo máximo de R$ 6,39.

Na Capital, o menor preço da gasolina comum — R$ 6,07 o litro — é praticado no bairro Ilha de Santa Maria, onde a aditivada tem o mesmo valor. Ao mesmo tempo, a aditivada tem o preço mais alto em Jardim da Penha , custando R$ 6,39 no bolso de quem abastece no bairro.

Já quem abastece em Vila Velha tem opções da gasolina comum de R$ 6,09 a R$ 6,18. O menor valor é encontrado nos bairros Nova Itaparica e Glória, enquanto o maior na Praia de Itaparica.

Na cidade canela-verde, quem opta pela gasolina aditivada pode encontrar o litro por R$ 6,29 na Glória e pelo preço máximo de R$ 6,38, também na Praia de Itaparica.

R$ 6,09 É o preço médio do litro da gasolina comum na Grande Vitória; ao mesmo tempo, a aditivada tem o preço médio calculado em R$ 6,29 por litro.

Serra , por sua vez, conta com o litro da gasolina comum a R$ 5,97 em Jardim Limoeiro, onde, no mesmo posto, a aditivada é vendida por R$ 6,07. Ainda no município, é possível encontrar comum e aditivada por R$ 6,09 na BR-101, na altura do Bairro de Fátima.

Em Cariacica , dois postos informaram à reportagem que contam com valores de R$ 6,06 a R$ 6,16 por litro.

Em Cariacica Sede, o litro da gasolina comum tem o preço de R$ 6,06 e a aditivada é comercializada por R$ 6,16. Em Jardim América, ambos os combustíveis ficam na casa de R$ 6,06.

Já em Viana , o motorista ou motociclista que abastece no bairro Ribeira encontra a gasolina comum por R$ 6,09 e a aditivada por R$ 6,29. O preço mínimo da comum é o mesmo no bairro Marcílio de Noronha, onde a aditivada pode ser adquirida por R$ 6,19.

O que explica o preço da gasolina ser diferente na Grande Vitória?

É importante salientar que, para a precificação dos combustíveis, os comerciantes têm independência para a definição sobre o preço de venda nas bombas.

A diferença entre os valores pode estar atrelada a uma série de variáveis no mercado , à distância das cidades dos portos de abastecimento e até mesmo à quantidade de concorrentes em determinado local, sinalizando que o preço dos combustíveis, além de tributos como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) fixado em R$ 1,22 por litro, também está ligado aos custos operacionais dos postos de venda.