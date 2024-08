INSS faz mutirão de perícia na Serra para concessão do BPC

A iniciativa da Agência de Previdência Social da Serra vai acelerar a análise de 74 requerimentos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai realizar no sábado (10) um mutirão de perícia médica para atender beneficiários que dependem da avaliação social para concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Na ação, a ser realizada na Serra pela Agência da Previdência Social (APS), serão aceleradas as análises de 74 requerimentos.