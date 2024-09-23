Mais de 4 mil vagas de emprego abertas no ES; veja lista por cidade

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.349 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (23). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 323. Há oportunidades para ajudante de eletricista, auxiliar de linha de produção, balconista, carpinteiro de obras, consultor de vendas, cuidador de pessoas idosas e dependentes, eletricista, operador de telemarketing, entre outras chances. : 323. Há oportunidades para ajudante de eletricista, auxiliar de linha de produção, balconista, carpinteiro de obras, consultor de vendas, cuidador de pessoas idosas e dependentes, eletricista, operador de telemarketing, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.085. Há oportunidades para conferente, auxiliar de serralheiro, servente de limpeza, ajudante de carga e descarga, assistente e-commerce, atendente de relacionamento, pedreiro, entre outros postos.

Arquivos & Anexos Vagas de emprego na Agência do Trabalhador de Cariacica Oportunidades para profissionais de vários níveis de escolaridade. Para se candidatar, é necessário procurar a unidade, sem esquecer de levar os documentos pessoais Tamanho do arquivo: 127kb Baixar

Arquivos & Anexos Vagas de emprego para PCD na Agência do Trabalhador de Cariacica Oportunidades para repositor, padeiro, auxiliar administrativo, oficial pleno, recretador infantil, recepcionista, caixa, entre outras funções. Tamanho do arquivo: 92kb Baixar

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.358. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente de setor frios e laticínios, balconista de lanchonete, confeiteiro, encanador industrial, fiel de depósito, mecânico montador, entre outras chances. 1.358. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente de setor frios e laticínios, balconista de lanchonete, confeiteiro, encanador industrial, fiel de depósito, mecânico montador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 310. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de padaria, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, motorista de automóveis, operador de caixa, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 310. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de padaria, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, motorista de automóveis, operador de caixa, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 272. Há oportunidades para armador de ferros, atendente de lojas, balconista de açougue, carpinteiro, lanterneiro, motorista de caminhão, pedreiro, técnico de telecomunicações, vendedor porta a porta, entre outras chances. 272. Há oportunidades para armador de ferros, atendente de lojas, balconista de açougue, carpinteiro, lanterneiro, motorista de caminhão, pedreiro, técnico de telecomunicações, vendedor porta a porta, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 23. Há oportunidades para recepcionista atendente, doméstica, auxiliar de limpeza, operador de caixa, operador de movimentação de cargas, camareira, serralheiro de ferro, caldeireiro, entre outras chances. 23. Há oportunidades para recepcionista atendente, doméstica, auxiliar de limpeza, operador de caixa, operador de movimentação de cargas, camareira, serralheiro de ferro, caldeireiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 144. Há oportunidades para agente de pátio, agrônomo, ajudante de obras, aplicador de resinas em pisos, auxiliar administrativo, auxiliar mecânico de autos, bombeiro hidráulico, cortador de pedra, entre outros postos. 144. Há oportunidades para agente de pátio, agrônomo, ajudante de obras, aplicador de resinas em pisos, auxiliar administrativo, auxiliar mecânico de autos, bombeiro hidráulico, cortador de pedra, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 168. Há oportunidades para ajudante de pintor, ajudante de obras, assistente administrativo, atendente balconista, auxiliar de produção, chapista de lanchonete, garçom, operador de caixa, entre outras chances. 168. Há oportunidades para ajudante de pintor, ajudante de obras, assistente administrativo, atendente balconista, auxiliar de produção, chapista de lanchonete, garçom, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 130. Há oportunidades para ajudante florestal, carpinteiro, cozinheiro, encarregado de pintura jatista, engenheiro de tubulação, gerente assistente de SMS, montador de estruturas metálicas, marinheiro auxiliar de máquinas, entre outras chances. 130. Há oportunidades para ajudante florestal, carpinteiro, cozinheiro, encarregado de pintura jatista, engenheiro de tubulação, gerente assistente de SMS, montador de estruturas metálicas, marinheiro auxiliar de máquinas, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 273. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de loja, auxiliar administrativo, auxiliar de obras, auxiliar de linha de produção, consultor de vendas, encarregado de obras, oficial pleno, entre outras chances. 273. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de loja, auxiliar administrativo, auxiliar de obras, auxiliar de linha de produção, consultor de vendas, encarregado de obras, oficial pleno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 235. Há oportunidades para auxiliar de obras, armador, auxiliar de obras, balconista, caldeireiro especializado, carpinteiro, eletricista, montador especializado, mecânico de moto, operador de caixa, nutricionista, entre outras chances. 235. Há oportunidades para auxiliar de obras, armador, auxiliar de obras, balconista, caldeireiro especializado, carpinteiro, eletricista, montador especializado, mecânico de moto, operador de caixa, nutricionista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]