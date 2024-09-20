Sedu abre 970 vagas de estágio no Espírito Santo

Oportunidades para estudantes trabalharem nas escolas estaduais Crédito: Carlos Alberto Silva

Atualização Inicialmente as inscrições terminariam no dia 29 de setembro, mas o prazo foi prorrogado até 29 de outubro. O valor da bolsa também foi alterado. O texto foi atualizado.

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágios da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo ( Sedu ). A oferta é de 970 vagas para estudantes de licenciatura de instituições públicas e privadas, devidamente regularizadas e conveniadas com a pasta.

A carga horária é de 20 horas semanais. O valor da bolsa foi alteado, passado de R$ 721,01 para R$ 1.034,94. Os participantes recebem ainda auxílio-transporte.

A seleção é conduzida pela Super Estágios. Podem participar alunos de cursos como Artes, Física, Geografia, História, Matemática, Pedagogia, Química, Ciências Biológicas, Educação Física, Filosofia, Letras (Inglês, Português e Espanhol) e Sociologia.

Os selecionados vão atuar como estagiários nas unidades escolares da rede pública estadual de ensino, por meio do Programa Bolsa Estágio Formação Docente.

As inscrições podem ser feitas até 29 de outubro, no site www.superestagios.com.br

O diretor da Super Estágios do Espírito Santo, Vitor Aguiar Corteletti, avalia que essa é uma grande oportunidade para os jovens ingressarem no mercado de trabalho.