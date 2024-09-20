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Jovens talentos

Sedu abre 970 vagas de estágio no Espírito Santo

Inscrições foram prorrogadas até 29 de outubro, no site da Super Estágio; oportunidades são voltadas para estudantes de licenciatura de instituições públicas e privadas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 set 2024 às 12:20

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 12:20

Sedu
Oportunidades para estudantes trabalharem nas escolas estaduais Crédito: Carlos Alberto Silva

Atualização

03/10/2024 - 11:55
Inicialmente as inscrições terminariam no dia 29 de setembro, mas o prazo foi prorrogado até 29 de outubro.  O valor da bolsa também foi alterado. O texto foi atualizado. 
Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágios da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu). A oferta é de 970 vagas para estudantes de licenciatura de instituições públicas e privadas, devidamente regularizadas e conveniadas com a pasta.
A carga horária é de 20 horas semanais. O valor da bolsa foi alteado, passado de R$ 721,01 para  R$ 1.034,94. Os participantes recebem ainda auxílio-transporte.
A seleção é conduzida pela Super Estágios. Podem participar alunos de cursos como Artes, Física, Geografia, História, Matemática, Pedagogia, Química, Ciências Biológicas, Educação Física, Filosofia, Letras (Inglês, Português e Espanhol) e Sociologia.
Os selecionados vão atuar como estagiários nas unidades escolares da rede pública estadual de ensino, por meio do Programa Bolsa Estágio Formação Docente.
As inscrições podem ser feitas até 29 de outubro, no site www.superestagios.com.br
O diretor da Super Estágios do Espírito Santo, Vitor Aguiar Corteletti, avalia que essa é uma grande oportunidade para os jovens ingressarem no mercado de trabalho.
“O estágio é uma etapa fundamental na construção da carreira, pois permite aplicar na prática os conhecimentos teóricos, desenvolver habilidades técnicas e comportamentais e facilita a transição para o mercado de trabalho. Além disso, abre portas para futuras oportunidades e prepara o estudante para lidar com desafios reais, contribuindo para seu amadurecimento profissional”, comenta.

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