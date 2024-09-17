Senac abre 1.800 vagas em cursos on-line de graça no ES

O Senac Espírito Santo está com inscrições abertas para 1.800 vagas em cursos de qualificação na modalidade de Educação a Distância (EAD), por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Os alunos não pagam pelos treinamentos.
As oportunidades são destinadas a quem tem renda familiar de até dois salários mínimos per capita. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de setembro, no site da instituição.
Os cursos abrangem áreas como tecnologia, idiomas, turismo, comércio, saúde e gastronomia. Segundo a coordenadora de Educação à Distância do Senac-ES, Priscilla Mendes, as qualificações possibilitam que os interessados possam adquirir um certificado reconhecido nacionalmente, ampliando suas chances de empregabilidade.
Mais informações no número (27) 3325-8311, com horário de funcionamento de 8h às 21h.
Confira as vagas
- Libras Básico (160 horas)
- Vagas: 100
- Elaboração de Roteiros Turísticos Receptivos (30 horas)
- Vagas: 100
- Ferramentas de Marketing Digital (30 horas)
- Vagas: 100
- Acolhimento de Profissionais com Deficiência nas Empresas (36 horas)
- Vagas: 200
- Tratamento de Feridas e Curativos (30 horas)
- Vagas: 100
- Agente de Viagens (172 horas)
- Vagas: 100
- Marketing Turístico (40 horas)
- Vagas: 100
- Liderança em Serviços de Saúde (40 horas)
- Vagas: 100
- Lógica de Programação (60 horas)
- Vagas: 150
- Informática Básica com Internet e Mídias Sociais (160 horas)
- Vagas: 100
- Cozinha Italiana (30 horas)
- Vagas: 100
- Cozinha Brasileira (20 horas)
- Vagas: 150
- Cozinha Internacional (20 horas)
- Vagas: 150
- Boas práticas na Manipulação de Alimentos (16 horas)
- Vagas: 150
- Preparo de Drinques e Coquetéis (20 horas)
- Vagas: 100