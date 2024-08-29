Fim da safra do café derruba geração de emprego no ES em julho

O Espírito Santo registrou um saldo negativo de emprego com carteira assinada no mês de julho. Ao todo, foram fechados 1.029 postos de trabalho, resultado de 49.905 desligamentos e 48.876 admissões. O número representa uma queda de 0,11% devido ao fim da safra de café . Nos sete primeiros meses do ano, o Estado tem um estoque de 903.245 vagas.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira (28). O índice negativo foi motivado pela agropecuária, que fechou 3.912 empregos.

Em contrapartida, os demais setores obtiveram números positivos, sendo construção civil com 1.011 postos, seguido pelo de serviços (910), indústria (725) e comércio (234). No mês anterior, foram criados 7.277 postos.