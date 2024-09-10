Estado já conta com 15 escolas com o selo da 'Escola do Futuro' Crédito: Fernando Madeira

Atualmente, o Estado conta com 15 escolas certificadas, sendo cinco implantadas em 2023 e outras dez em 2024. Com as certificações de 2025, serão, ao todo, 50 unidades de ensino contando com o projeto, em um investimento estimado em R$ 2 milhões.

Segundo Casagrande, o movimento feito para a ampliação das Escolas do Futuro faz parte de “uma cultura de inovação” no Estado. Confira abaixo as escolas que serão contempladas em 2025:

“Estamos levando inovação para as nossas escolas, com metodologias modernas e tecnologias de ponta. O investimento em educação transforma vidas”, escreveu Casagrande, no anúncio, fazendo referência aos resultados alcançados pelo Estado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O que é a Escola do Futuro?

O programa Escola do Futuro, iniciado em 2023, contempla escolas que atingem níveis satisfatórios em eixos pedagógicos, formativos, digitais e de infraestrutura. Segundo a Secretaria de Estado de Educação (Sedu), a Escola do Futuro propõe o desenvolvimento da cultura digital. Em algumas unidades de ensino, são usados aplicativos e também conteúdos que falam de diversidade social e povos originários.

Your browser does not support the audio element. Confira as 35 unidades de ensino que vão receber a 'Escola do Futuro' no ES

De acordo com a Sedu, a iniciativa representa "o compromisso com uma educação atualizada, conectada e relevante para o mundo em transformação que os jovens vivenciam diariamente".