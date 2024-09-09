Espírito Santo vai ganhar 35 'Escolas do Futuro' a partir de 2025

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou mais 35 ‘Escolas do Futuro’ para o Espírito Santo a partir de 2025. Em vídeo publicado nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (9), o chefe do Executivo estadual informou que o movimento faz parte de “uma cultura de inovação”.
Atualmente, o Estado conta com 15 escolas certificadas, sendo cinco implantadas em 2023 e outras dez em 2024. Com as certificações de 2025, serão, ao todo, 50 unidades de ensino contando com o projeto.
“Estamos levando inovação para as nossas escolas, com metodologias modernas e tecnologias de ponta. O investimento em educação transforma vidas”, escreveu Casagrande, que também fez referência aos resultados alcançados pelo Estado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
O programa ‘Escola do Futuro’, iniciado em 2023, contempla escolas que atingem níveis satisfatórios em eixos pedagógicos, formativos, digitais e de infraestrutura. Segundo a Secretaria de Estado de Educação (Sedu), a Escola do Futuro propõe o desenvolvimento da cultura digital. Em algumas unidades de ensino, são usados aplicativos e também conteúdos que falam de diversidade social e povos originários.