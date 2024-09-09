Espírito Santo vai ganhar 35 'Escolas do Futuro' a partir de 2025

Atualmente, o Estado conta com 15 escolas certificadas, sendo cinco implantadas em 2023 e outras dez em 2024. Com as certificações de 2025, serão, ao todo, 50 unidades de ensino contando com o projeto.

O programa ‘Escola do Futuro’, iniciado em 2023, contempla escolas que atingem níveis satisfatórios em eixos pedagógicos, formativos, digitais e de infraestrutura. Segundo a Secretaria de Estado de Educação (Sedu), a Escola do Futuro propõe o desenvolvimento da cultura digital. Em algumas unidades de ensino, são usados aplicativos e também conteúdos que falam de diversidade social e povos originários.