Rodovia das Paneleiras será totalmente interditada em Vitória

A Rodovia das Paneleiras (ES 020) será interditada totalmente das 23h desta segunda-feira (9) até as 3h da madrugada de terça-feira (10).
Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o bloqueio é necessário para a instalação de um pórtico onde serão colocados equipamentos de fiscalização eletrônica e radares. A velocidade máxima permitida na rodovia no trecho de Vitória é de 80 km/h. Na parte da Serra, onde já há radares — próximo ao Apart Hospital e Supermercado São José, a velocidade máxima é de 60 km/h.
O pórtico que será instalado é parecido com os utilizados na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha.
ROTAS ALTERNATIVAS
- Para quem segue no sentido Vitória é acessar a alça do viaduto do Complexo Viário de Carapina, próximo ao Ibis Hotel, passar em frente ao Shopping Mestre Álvaro, descer pela Avenida Norte-Sul ou pelo Bairro de Fátima sentido Praia de Camburi.
- Já para quem segue no sentido Serra, a alternativa é seguir pela Avenida Dante Michelini e subir pela Avenida Norte-Sul. Se o condutor estiver na Avenida Fernando Ferrari, deve entrar na Avenida Adalberto Simão Nader e chegar na Dante Michelini para acessar a Norte-Sul ou o Bairro de Fátima passando pelo bairro Jardim Camburi.