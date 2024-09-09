Rodovia das Paneleiras será totalmente interditada em Vitória

Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o bloqueio é necessário para a instalação de um pórtico onde serão colocados equipamentos de fiscalização eletrônica e radares. A velocidade máxima permitida na rodovia no trecho de Vitória é de 80 km/h. Na parte da Serra, onde já há radares — próximo ao Apart Hospital e Supermercado São José, a velocidade máxima é de 60 km/h.