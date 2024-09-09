Aquaviário: Ceturb começa a testar rampa para embarque de cadeirantes

Rampa liga estrutura elevada aos barcos do Aquaviário; testes foram feitos na semana passada Crédito: Ramon Porto

Em entrevista ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, o diretor-presidente da Ceturb/ES, Marcelo Campos Antunes, afirmou que, apesar de o aquaviário não ter uma estrutura voltada para pessoas com deficiência, a instalação das rampas é um compromisso do governo do Estado. Ele defendeu que o sistema foi criado considerando a acessibilidade dos barcos.

"Estamos buscando soluções para dar condições e permitir que os cadeirantes entrem nos barcos, fazendo os primeiros testes em Porto de Santana (Cariacica). Fizemos um teste, inclusive com cadeirantes. Caso dê certo, vamos adotar nas outras estações" Marcelo Campos Antunes - Diretor-presidente da Ceturb/ES

Questionado pela TV Gazeta, o diretor-presidente garantiu que o prazo para os testes e instalações nas outras duas estações, em Vitória e Vila Velha, é de um mês. Ainda é preciso, segundo Marcelo Antunes, fazer ajustes de altura e dimensão na estrutura criada. Uma estrutura elevada deve ligar uma rampa aos barcos que pararem na estação.

Estrutura elevada deve ligar rampa ao barco do Aquaviário Crédito: Ramon Porto

"Existe hoje um local reservado para os cadeirantes dentro das balsas e vamos aumentar o número de espaços. Dentro das balsas, as pessoas precisam usar o cinto como forma de segurança. A gente sabe da dificuldade que é em cima de um flutuante", completou o diretor-presidente da Ceturb/ES

Estudante de 13 anos foi impedido de embarcar no aquaviário

Antes de entrevistar e questionar o diretor-presidente da Ceturb/ES a respeito da falta de acessibilidade no Sistema Aquaviário, o "Bom Dia, Espírito Santo", da TV Gazeta, exibiu uma reportagem que mostrou a história do Eduardo Dalla, um estudante de 13 anos. Ele é cadeirante e planejava conhecer um dos barcos do Aquaviário no período de férias escolares. Ele esteve em uma das estações com a mãe, a advogada Daniela Borges. Os dois foram impedidos de entrar no barco, uma vez que não havia qualquer estrutura voltada à pessoa com deficiência (PCD) que ligasse a estação à balsa.

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Eduardo, de 13 anos, foi impedido de entrar na balsa do aquaviário Crédito: Fernando Estevão

"Cheguei aqui e fiquei decepcionado, porque não tem acessibilidade. Isso é chocante. Isso é triste. Por favor, coloquem pelo menos uma rampa" Eduardo Dalla - Estudante de 13 anos

A mãe afirmou que não esperava que uma obra do governo do Estado se tornaria mais uma barreira na rotina do filho. "A gente passa por inúmeras barreiras. Mas a gente não imagina que uma obra tão nova seja uma barreira. O governo deveria diminuir as barreiras, mas elas foram aumentadas", disse à TV Gazeta.

Assunto não é recente e já houve intervenção da Defensoria Pública

Em outubro de 2023, a Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) cobrou a adoção de medidas para resolver a falta de acessibilidade. “A Lei Brasileira de Inclusão traz previsões expressas sobre a acessibilidade no transporte público em qualquer modalidade, além da reserva de assento e de meios de comunicação inclusivos”, afirmou a defensoria na época.

Procurada por A Gazeta em abril deste ano, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), responsável pela administração do Aquaviário, disse que o modal estava sendo adaptado para garantir segurança e condições ideais para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida. No entanto, naquela época, não foi informado prazo para a conclusão dessas adaptações.

Novas estações começarão a funcionar com acessibilidade

Atualmente, o Sistema Aquaviário conta com três estações de embarque: uma em Porto de Santana, em Cariacica, uma na Praça do Papa, em Vitória, e uma na Prainha, em Vila Velha. Os pontos onde ficam as estações foram definidos após a realização de estudos que levaram em consideração critérios como demanda de passageiros, conexões com linhas de ônibus e ciclovias ou ciclorrotas, impactos socioambientais, entre outros motivos.

Em julho deste ano, o governo do Estado anunciou a construção de mais cinco estações na Grande Vitória. A construção será possível com a verba de R$ 30 milhões recebida pelo governo dentro do Novo PAC Soluções . As novas estações do Aquaviário devem ser implantadas na Rodoviária da Vitória; no Centro da Capital na altura da Praça Pio XII; e outra próximo ao antigo Terminal Dom Bosco. Em Vila Velha, deve ser implantada na altura do Museu da Vale, e em Cariacica, na nova Orla de Porto de Santana.