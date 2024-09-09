Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após mais de 1 ano

Aquaviário: Ceturb começa a testar rampa para embarque de cadeirantes

Testes de acessibilidade são feitos somente em Cariacica; promessa é que estrutura seja instalada em até 30 dias na Prainha (Vila Velha) e na Praça do Papa (Vitória)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2024 às 09:10

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 09:10

Começam testes pra implementar embarque para cadeirantes no Aquaviário
Rampa liga estrutura elevada aos barcos do Aquaviário; testes foram feitos na semana passada Crédito: Ramon Porto
Mais de um ano após a inauguração das três estações do Sistema Aquaviário na Grande Vitória, ainda não há estrutura disponível para embarque de pessoas com deficiência nas balsas. Nos últimos dias, uma nova estrutura começou a ser testada em Porto de Santana, Cariacica, com uma rampa que liga a estação ao barco. Os testes estão sendo realizados inicialmente apenas no local e a promessa é que a estrutura seja instalada em até 30 dias na Prainha, em Vila Velha, e na Praça do Papa, em Vitória, segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES).
Em entrevista ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, o diretor-presidente da Ceturb/ES, Marcelo Campos Antunes, afirmou que, apesar de o aquaviário não ter uma estrutura voltada para pessoas com deficiência, a instalação das rampas é um compromisso do governo do Estado. Ele defendeu que o sistema foi criado considerando a acessibilidade dos barcos.
"Estamos buscando soluções para dar condições e permitir que os cadeirantes entrem nos barcos, fazendo os primeiros testes em Porto de Santana (Cariacica). Fizemos um teste, inclusive com cadeirantes. Caso dê certo, vamos adotar nas outras estações"
Marcelo Campos Antunes - Diretor-presidente da Ceturb/ES
Questionado pela TV Gazeta, o diretor-presidente garantiu que o prazo para os testes e instalações nas outras duas estações, em Vitória e Vila Velha, é de um mês. Ainda é preciso, segundo Marcelo Antunes, fazer ajustes de altura e dimensão na estrutura criada. Uma estrutura elevada deve ligar uma rampa aos barcos que pararem na estação.
Começam testes pra implementar embarque para cadeirantes no Aquaviário
Estrutura elevada deve ligar rampa ao barco do Aquaviário Crédito: Ramon Porto
"Existe hoje um local reservado para os cadeirantes dentro das balsas e vamos aumentar o número de espaços. Dentro das balsas, as pessoas precisam usar o cinto como forma de segurança. A gente sabe da dificuldade que é em cima de um flutuante", completou o diretor-presidente da Ceturb/ES

Estudante de 13 anos foi impedido de embarcar no aquaviário

Antes de entrevistar e questionar o diretor-presidente da Ceturb/ES a respeito da falta de acessibilidade no Sistema Aquaviário, o "Bom Dia, Espírito Santo", da TV Gazeta, exibiu uma reportagem que mostrou a história do Eduardo Dalla, um estudante de 13 anos. Ele é cadeirante e planejava conhecer um dos barcos do Aquaviário no período de férias escolares. Ele esteve em uma das estações com a mãe, a advogada Daniela Borges. Os dois foram impedidos de entrar no barco, uma vez que não havia qualquer estrutura voltada à pessoa com deficiência (PCD) que ligasse a estação à balsa.
Aquaviário: Ceturb começa a testar rampa para embarque de cadeirantes
Eduardo, de 13 anos, foi impedido de entrar na balsa do aquaviário
Eduardo, de 13 anos, foi impedido de entrar na balsa do aquaviário Crédito: Fernando Estevão
"Cheguei aqui e fiquei decepcionado, porque não tem acessibilidade. Isso é chocante. Isso é triste. Por favor, coloquem pelo menos uma rampa"
Eduardo Dalla - Estudante de 13 anos
A mãe afirmou que não esperava que uma obra do governo do Estado se tornaria mais uma barreira na rotina do filho. "A gente passa por inúmeras barreiras. Mas a gente não imagina que uma obra tão nova seja uma barreira. O governo deveria diminuir as barreiras, mas elas foram aumentadas", disse à TV Gazeta.

Assunto não é recente e já houve intervenção da Defensoria Pública

Em outubro de 2023, a Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) cobrou a adoção de medidas para resolver a falta de acessibilidade. “A Lei Brasileira de Inclusão traz previsões expressas sobre a acessibilidade no transporte público em qualquer modalidade, além da reserva de assento e de meios de comunicação inclusivos”, afirmou a defensoria na época.
Procurada por A Gazeta em abril deste ano, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), responsável pela administração do Aquaviário, disse que o modal estava sendo adaptado para garantir segurança e condições ideais para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida. No entanto, naquela época, não foi informado prazo para a conclusão dessas adaptações.

Novas estações começarão a funcionar com acessibilidade

Atualmente, o Sistema Aquaviário conta com três estações de embarque: uma em Porto de Santana, em Cariacica, uma na Praça do Papa, em Vitória, e uma na Prainha, em Vila Velha. Os pontos onde ficam as estações foram definidos após a realização de estudos que levaram em consideração critérios como demanda de passageiros, conexões com linhas de ônibus e ciclovias ou ciclorrotas, impactos socioambientais, entre outros motivos.
Em julho deste ano, o governo do Estado anunciou a construção de mais cinco estações na Grande Vitória. A construção será possível com a verba de R$ 30 milhões recebida pelo governo dentro do Novo PAC Soluções. As novas estações do Aquaviário devem ser implantadas na Rodoviária da Vitória; no Centro da Capital na altura da Praça Pio XII; e outra próximo ao antigo Terminal Dom Bosco. Em Vila Velha, deve ser implantada na altura do Museu da Vale, e em Cariacica, na nova Orla de Porto de Santana.
O diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES), Marcelo Campos Antunes, afirmou que as novas estações serão construídas e começarão a funcionar com a estrutura que garante acessibilidade. "As novas estações já terão a estrutura para acesso dos cadeirantes. Com essa solução, a estrutura será replicada nos outros locais", disse.

LEIA MAIS SOBRE MOBILIDADE URBANA

Aquaviário completa um ano com 500 mil passageiros e 91% de aprovação

Mudanças nas estações e bikes compartilhadas de Vitória e Vila Velha

Corredor de ônibus, ciclovia e fechamento de valão em Vila Velha entram no PAC

Carro é o principal meio de transporte, mas andar a pé está em segundo lugar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Ceturb-ES espírito santo Grande Vitória Mobilidade Urbana Vila Velha Vitória (ES) Pessoas com Deficiência (PcD)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As ligações da família Bolsonaro com Viktor Orbán, que perdeu eleição na Hungria após 16 anos
Imagem de destaque
O que é um bloqueio naval e como ele funcionaria no estreito de Ormuz?
Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados