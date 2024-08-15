Mudanças nas estações e bikes compartilhadas de Vitória e Vila Velha

Estação de bicicletas compartilhadas em Vitória Crédito: Divulgação

As estações e as mais de 400 bicicletas compartilhadas dos projetos Bike Vitória e BikES, de Vila Velha , estão passando por um processo de renovação. As melhorias incluem atualização da pintura, adesivos, manutenção detalhada e troca de peças com implementação de novas tecnologias. Além disso, novas bicicletas reservas foram disponibilizadas para atender ao aumento da demanda.

De acordo com Renan Borsatto, gerente de operações da Serttel, empresa responsável pelo sistema de bicicletas compartilhadas nas duas cidades da Grande Vitória , há uma rotina operacional diária para garantir a manutenção e o remanejamento das bicicletas.

"Estamos resolvendo alguns dos principais desafios identificados em nossa operação, como a alta incidência de pneus traseiros furados. Estamos fazendo a substituição completa dos pneus com câmara de ar por pneus maciços que não furam, para garantir que todas as bicicletas estejam em condições ideais para uso”, explica Borsatto.

Outras melhorias estão sendo implementadas no sistema: “Também adicionamos esticadores de corrente para evitar quedas indesejadas. Essas ações foram integradas ao nosso plano de revisão abrangente, após serem detectadas durante nossa rotina diária de manutenção. Além disso, estamos revitalizando as estações com atualização da pintura e adesivos."

O investimento em bicicletas compartilhadas é parte de uma tendência mais ampla de aprimoramento da mobilidade urbana no Brasil. Em 2023, pesquisa do IBGE revelou que aproximadamente 18% dos brasileiros utilizam bicicletas como meio de transporte regular, refletindo um aumento significativo na adoção de modos de transporte sustentáveis.

Com uma média de 20 mil viagens realizadas por mês em Vitória e 22 mil em Vila Velha, as bicicletas estão disponíveis todos os dias da semana, em 56 estações distribuídas pelas duas cidades.