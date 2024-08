R$ 143 milhões

Corredor de ônibus, ciclovia e fechamento de valão em Vila Velha entram no PAC

Projeto da prefeitura foi contemplado pelo programa do governo federal na área de mobilidade e vai ligar saída da Terceira Ponte ao corredor de ônibus da Lindenberg

3 min de leitura min de leitura

Um projeto de mobilidade que contempla a construção de um corredor exclusivo para ônibus da Terceira Ponte até a Avenida Carlos Lindenberg e uma ciclovia em Vila Velha ficou entre os contemplados do Espírito Santo no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, que teve resultado divulgado no dia 26 de julh pelo governo federal.

A faixa exclusiva para ônibus proposta pela Prefeitura de Vila Velha vai ter 7,5 quilômetros e a ideia é que seja interligada com o corredor para coletivos que será feito pelo governo do Espírito Santo na Avenida Carlos Lindenberg. Já a ciclovia vai ligar o Terminal de Vila Velha com a estação do Aquaviário, na Prainha. Para a realização da nova pista, parte do valão mais próximo da Avenida Carioca será coberto.

O projeto apoiado pelo governo federal vai custar R$ 143 milhões. No mesmo edital, também foi selecionada a construção de mais cinco estações do Aquaviário em Vitória, Vila Velha e Cariacica, em projeto proposto pelo governo do Estado.

Assista e ouça a explicação no vídeo abaixo:

Para início das obras, é preciso vencer ainda algumas etapas, como finalização do projeto executivo pela prefeitura. Depois da ordem de serviço a previsão é das obras durarem 24 meses. E existe ainda a possibilidade de contingenciamento de obras pelo PAC, conforme anúncio feito pelo governo federal para alcançar as metas do arcabouço fiscal.

Mas, segundo a Casa Civil da Presidência da República, os anúncios como todos os demais já feitos seguem mantidos. "A partir da publicação do detalhamento do contingenciamento, os ministérios/órgãos ainda vão definir as programações afetadas. É importante ressaltar que o contingenciamento anunciado não significa paralisação de obra", informa.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Adriana Peixoto Miguel, a ideia é que o corredor exclusivo comece na saída da Terceira Ponte, na Avenida Carioca, em pista que será feita por cima do canal. Depois, passe pela região do Terminal de Vila Velha e Avenida Gonçalves Ledo, até chegar na Avenida Carlos Lindenberg, próximo a um supermercado.

O corredor exclusivo vai desafogar o trânsito da saída da Terceira Ponte e, nesse projeto, a previsão de ciclovia de três quilômetros interligando o Terminal de Vila Velha com o aquaviário vai permitir a interligação entre os diferentes modais Adriana Peixoto Miguel • Secretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha

De acordo com a secretária, a previsão é que também sejam feitas passarelas para pedestres na região do Shopping Praia da Costa, mas isso ainda está sendo detalhado. A ideia da secretaria é manter as pistas atuais da via, acrescentando a exclusiva para ônibus na maior parte do trecho, sobre o valão ou no canteiro central, caso da Avenida Gonçalves Ledo.

O projeto que será feito pela prefeitura com apoio do governo federal vai ser interligado com a pista exclusiva para coletivos que será criada na Avenida Carlos Lindenberg pelo governo do Estado. As obras do corredor exclusivo para ônibus vão implantar um percurso com 10 quilômetros de extensão na Avenida Carlos Lindenberg, entre os bairros Ibes, em Vila Velha, e Jardim América, em Cariacica.

E segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade (Semobi), o edital está sendo finalizado e a previsão é fazer o lançamento neste segundo semestre.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta