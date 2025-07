Trânsito

Os locais de faixa exclusiva para motos que são estudados na Serra

Secretaria de Obras reforça que análise é preliminar, mas avalia que implementação reduziria acidentes e melhoraria fluidez de veículos na cidade

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 30 de julho de 2025 às 15:58

Trecho da Avenida Eldes Scherrer de Souza, que poderia ter faixa exclusiva para motos na Serra Crédito: Willian Alcântara/Prefeitura da Serra

Após anunciar que estuda a possibilidade de criar faixas exclusivas para motos, a Prefeitura da Serra informou para A Gazeta quais são os locais analisados nesta avaliação preliminar. São eles:>

Avenida Norte Sul

Avenida Eldes Scherrer de Souza

Trecho da BR 101 que atravessa a cidade (quando houver a municipalização) >

A Secretaria Municipal de Obras ressaltou que, por enquanto, trata-se apenas de um "estudo preliminar", apesar de avaliar que a iniciativa daria maior segurança aos motociclistas e melhoraria a fluidez no trânsito. >

Dados do Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo apontam que de janeiro a junho deste ano 240 motociclistas morreram em acidentes. A Serra ocupa a segunda posição no Estado com mais registros (15), ficando atrás apenas de Linhares (16), no Norte capixaba. As últimas tragédias no trânsito da Serra ocorreram neste mês de julho, na BR 101:>

>

Dia 29 | Jeferson de 33 anos morreu em colisão com uma carreta e outra moto em Laranjeiras Velha. Uma câmera registrou o acidente fatal





| Jeferson de 33 anos morreu em colisão com uma carreta e outra moto em Laranjeiras Velha. Dia 3 | Um pai que levava o filho à escola sofreu acidente em Barcelona. O menino de 14 anos morreu. >

Pelo menos uma morte por dia no ES Em todo o ano passado 514 motociclistas perderam a vida no trânsito capixaba. Em média, 42 mortes por mês. De janeiro a junho de2025, já são 240 óbitos registrados.

Motociclistas apoiam faixas exclusivas

O presidente do Sindicato dos Mototaxistas, Luciano Ferreira, disse à Rádio CBN Vitória (92,5 FM), que é necessária a implementação de faixas exclusivas em ruas e avenidas do Espírito Santo. "Corredor não é faixa. Vejo que há para ônibus e táxis na Grande Vitória, mas por que as motos não podem ter este mesmo espaço?", questionou.>

O coordenador do Motoclube Bodes do Asfalto e do Fórum Permanente Estadual, Wilson Fly, também apoia a ideia, mas destaca a importância de trabalhar a educação no trânsito — tanto para os próprios motociclistas quanto para motoristas e pedestres. Na avaliação dele, a faixa específica reduziria o risco de acidentes e até de desentendimentos no tráfego.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta