Serra pretende criar faixas exclusivas para motocicletas

Segundo a Secretaria de Obras do município, estudos já estão sendo feitos; a iniciativa visa aumentar a segurança dos condutores e melhorar a fluidez nas vias

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 29 de julho de 2025 às 16:50

Faixa exclusiva para motos já é uma realidade em São Paulo e pode ser implementada na Serra Crédito: Divulgação/Prefeitura de São Paulo

O município da Serra, no Espírito Santo, pretende criar faixas exclusivas para motocicletas em alguns trechos da cidade. Segundo a Secretaria de Obras (Seob), estudos já estão sendo feitos para a implantação da faixa em ruas e avenidas do município, para aumentar a segurança dos condutores e melhorar a fluidez no trânsito.>

Casos de acidentes fatais envolvendo motociclistas acontecem com frequência no município serrano. Na manhã desta terça-feira (29), por exemplo, um homem identificado como Jeferson Moreira de Almeida, de 33 anos, morreu após se envolver em um acidente, na BR 101, em Laranjeiras Velha. A vítima conduzia uma motocicleta quando colidiu com outra moto e bateu em um caminhão. Segundo a PRF, Jeferson morreu no local.>

Conforme apuração da TV Gazeta, o acidente aconteceu depois que o pneu de uma das motos furou e a motociclista reduziu a velocidade até parar ao lado do canteiro de rolamento da pista. O motociclista que vinha logo atrás não conseguiu desviar a tempo e colidiu com uma terceira moto. Um vídeo mostrou o momento do acidente.>

Números de vítimas no ES

Os dados do Observatório de Segurança Pública revelam que as mortes de motociclistas aumentaram em 2025. De janeiro a junho deste ano, 240 condutores morreram, enquanto em todo o ano de 2024, 138 motociclistas morreram. O município com mais vítimas no Estado é a Serra, com 226 motociclistas mortos em acidentes. Já Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, lidera o ranking no interior, com 177 vítimas.>

Representantes de motociclistas concordam com faixas exclusivas

Por conta dos altos números de vítimas (mortes) em acidentes, o presidente do Sindicato dos Mototaxistas (Sindimototaxi), Luciano Ferreira, disse à Rádio CBN Vitória, na última sexta-feira (29), que é necessária a implantação de faixas exclusivas para motociclistas em ruas e avenidas do Espírito Santo. "Corredor não é faixa. Eu estava vendo que recentemente, haviam liberado faixas exclusivas para ônibus e táxis na Grande Vitória, mas, por que as motos não podem ter este mesmo espaço?", disse Luciano.>

O coordenador do Motoclube Bodes do Asfalto e do Fórum Permanente Estadual, Wilson Fly, disse durante à entrevista que a pressa é uma das principais causas dos acidentes envolvendo motociclistas. "Acredito que uma parte muito grande dos acidentes é culpa da pressa. Outra coisa que a gente tenta combater entre nós motociclistas é querer mostrar habilidade em lugares indevidos. Temos discutido também a questão que envolve a população e nós, os motociclistas. Tanto que trabalhamos com entrega ou estamos usando a moto para deslocamento, ou para o lazer", disse Fly.>

Os representantes dos motociclistas afirmam que ter uma faixa exclusiva para motos na via é mais seguro do que não ter. Em muitas avenidas de grande movimento na Região Metropolitana de Vitória, os condutores passam pelo famoso "corredor" entre as faixas, o que pode ser bastante perigoso no trânsito.

"Quando a gente conversa com as autoridades de trânsito, tal, ele fala assim: 'Não existe corredor'. Aí eu fiz a pergunta mais simples: 'Então, por onde as motos estão passando?' Elas não têm asas, apesar de alguns correrem tanto. Mas eles estão passando por algum lugar. É proibido passar. Mas, na verdade, está acontecendo", afirmou Fly.>

Wilson Fly destacou que, mesmo com a criação das faixas, é necessário se ter uma educação no trânsito, tanto para os próprios motociclistas, quando para os condutores de outros veículos. Além disso, Fly afirmou que essas faixas diminuem o risco de motociclistas disputarem espaços com outros veículos, reduzindo os desentendimentos no trânsito.>

Confira a entrevista realizada pela Rádio CBN Vitória com Wilson Fly e Luciano Ferreira - Parte 1

Confira a entrevista realizada pela Rádio CBN Vitória com Wilson Fly e Luciano Ferreira - Parte 2

