Noroeste do ES

Ex-vereador é internado em estado grave após ser achado em estrada de Marilândia

José Luiz Muniz Araújo, de 43 anos, estava de moto a caminho da casa do sogro no sábado (26). Família acredita que outro veículo tenha se envolvido no acidente e o condutor não parou para prestar socorro

Publicado em 28 de julho de 2025 às 16:23

Ex-vereador está internado na UTI do Hospital Estadual Dr. Sílvio Avidos, informou a família Crédito: Redes Sociais

O ex-vereador de Colatina José Luiz Muniz Araújo, de 43 anos, ficou ferido após sofrer um acidente de moto na ES 360, na altura do Córrego Santa Ana em Marilândia, Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (26). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída na pista e foi socorrida para o Hospital Estadual Dr. Sílvio Avidos, no Centro de Colatina.>

O primo dele, Lincon Araújo, afirmou nesta segunda-feira (28) à reportagem de A Gazeta que o ex-vereador seguia para a casa do sogro, em Marilândia, quando sofreu o acidente. Ele suspeita do envolvimento de outro veículo no caso.>

“Acharam ele caído, após darem falta dele, que disse à esposa que ia para a casa do sogro, de onde iriam para a igreja. Ela havia passado a roupa dele e tudo. Como ele não chegava, foram ver o que havia acontecido e o encontraram bastante ferido. O estado de saúde dele é muito grave, gravíssimo. Pela forma como ele foi encontrado e pela gravidade dos ferimentos, acreditamos que outro veículo tenha se envolvido no acidente e deixado o local sem prestar socorro”, relatou.>

Conforme informações de pessoas próximas ao partido do político, o MDB, apuradas pela TV Gazeta Noroeste, José Luiz está internado em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), intubado, e apresenta traumatismo craniano e fraturas de costelas. >

>

A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se o caso seria investigado. Em resposta, a corporação explicou que "nos acidentes em que não há vítimas (mortes) e nenhum detido em flagrante, mas ocorre lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em iniciar uma ação penal. A Polícia Civil orienta a vítima a dirigir-se à delegacia de seu bairro de residência ou diretamente à Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) para registrar uma representação, utilizando o boletim do acidente, registrado pela PMES, como uma das provas". >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta