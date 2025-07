Em 2009

Envolvido em acidente com mortes em Linhares já foi preso por beber e dirigir, diz delegado

Segundo a Polícia Civil, investigações avançam para entender se, no domingo, houve consumo de bebidas alcóolicas

Tia e sobrinha de dois anos: as vítimas de acidente com mortes em Linhares

Conforme apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Norte , o motorista se chama Maciel Caprini. Durante entrevista, o delegado Lucindo revelou que um engradado de bebidas foi encontrado dentro da picape, no domingo.>

"As investigações estão começando agora, mas há um indicativo sério de que ele estava fazendo uso de bebida alcoólica. Estamos tentando comprovar isso para finalizar o inquérito o mais rápido possível e pedir a prisão, já que ele fugiu do local e está foragido. Esse sujeito já foi preso em 2009 por embriaguez ao volante", declarou o delegado.>

Vítimas

Morreram no acidente a pequena Cecília Lemos da Silva, de 2 anos e 8 meses, e a tia dela, Lauriete Lemos da Silva, de 26 anos. Elas estavam na cabine do veículo, no banco de passageiros, ao lado do motorista. Conforme Lucindo, outras cinco pessoas estavam na carroceria e ficaram feridas, duas delas em estado grave. As vítimas foram socorridas para hospitais de Linhares e Colatina. >