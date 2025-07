Em Cachoeiro de Itapemirim

Motociclista morre após ser atingido por carro e atropelado em rodovia no ES

Caso aconteceu na localidade de Coutinho, na noite de domingo (27), na BR 482; vítima tinha 60 anos

Um acidente envolvendo Volkswagen Gol, um Toyota Corolla e uma motocicleta terminou na morte de um motociclista, identificado como Sady Laurentino da Silva, de 60 anos, na noite de domingo (27). A vítima foi atingida por um dos carros e, ao cair na pista, acabou sendo atropelada pelo outro na BR 482, na localidade de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . >

Segundo registro da Polícia Militar, o motorista do Gol, de 21 anos, e o do Corolla, de 40 anos, contaram aos agentes que seguiam sentido Cachoeiro — o Corolla estava na faixa da direita e o Gol na faixa da esquerda. Próximo a um contorno, após o posto policial, o Toyota Corolla atingiu a moto que estava parada no meio da pista, com faróis apagados. >